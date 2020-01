Un concierto para defender la Escuela de Música de Leganés

A las 17:30 horas de este jueves, 9 de enero, los alumnos de la escuela conservatorio de música de Leganés vuelven a reivindicar medidas urgentes y lo hacen como mejor saben: con música. Frente a su sede, los alumnos van a realizar un concierto que sirva para defender la música a pesar de la precaria situación que viven desde hace varios años.

La escuela no tiene dirección y le faltan seis profesores, el 23 por ciento de la plantilla, una situación que ha hecho que algunos alumnos como los de trompeta o viola no hayan dado todavía una sola clase en lo que va de curso. Piden también inversiones para adecentar una sede antigua y deficiente o la contratación de servicios como el de traslado de instrumentos, ya que lo tienen que hacer ellos a pulso para poder tocar en los conciertos que les organiza el propio Ayuntamiento, al que acusan de abandonarles y no buscar soluciones junto con la Comunidad de Madrid. Isabel García, presidenta del AMPA de la escuela, asegura que cada año la situación es peor y más urgente.

El festival de este jueves quiere poner de manifiesto que Leganés merece una enseñanza musical a la altura de su categoría y que no dejen morir de inanición el conservatorio.

En los últimos meses el gobierno siempre ha defendido que el problema de la escuela no es de dinero sino de la imposibilidad de contratar personal, por lo que quieren agilizar la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid para solventar la situación.