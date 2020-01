Reabre el Polideportivo Manuel Cadenas de Leganés

El polideportivo Manuel Cadenas de Leganés ha reabierto esta semana sus puertas (tal y como anunció el alcalde en SER Madrid Sur) y el sábado albergará ya su primer partido oficial con la disputa del encuentro entre Jesmon BM Leganés y Joventut Handbol Mataró (18:00 horas) correspondiente a la 15º jornada de la División de Honor plata de balonmano femenino.

“El ansiado regreso por fin es una realidad, desde hoy el Pabellón Manuel Cadenas abre sus puertas, volvemos a casa”, se felicitaba el club pepinero en redes sociales este miércoles.

Los trabajos se han prolongado durante cuatro años (desde diciembre de 2015), con diferentes retrasos por abandono de las obras de la empresa inicialmente encargada o la retirada de la cubierta de amianto, pero finalmente ha permitido el regreso “a casa” del equipo de balonmano, que ha tenido que disputar sus encuentros en el Pabellón Olimpia.

No podía llegar en mejor momento esta reinaguración, ya que el equipo femenino, tras lograr su permanencia in extremis el pasado verano, vive una temporada complicada al estar encuadrado en el grupo C con equipos valencianos y catalanes y luchar por mantener la categoría (ahora mismo están en 10ª posición, de 14 equipos, con 8 puntos).