Serraño Niño habla del caso de Álex Cortell en SER Deportivos

La edición local de SER Deportivos de este jueves ha sido casi monográfica para hablar con el director deportivo del CD Toledo justo en el ecuador de la liga regular. Su balance ha sido satisfactorio, pone muy alto el listón de la exigencia para a segunda vuelta y también ha respondido nuestras preguntas sobre el caso Álex Cortell.

El futbolista valenciano denunció recientemente en redes sociales mensajes duros contra él acusándole de fingir una enfermedad a finales de noviembre y buscar así su salida del club verde en el mercado de invierno.

Serrano Niño quiso ser claro: "El jugador estuvo muy enfermo, en Socuéllamos jugó con aerosoles y ahí decidimos que no se puede seguir forzando [...] acabó casi en una neumonía y el club le dio permiso para marcharse a Valencia con su familia, tenía tos en la sangre".

Sobre su futuro y la posibilidad de que se marche ha dicho: "El apoyo de la plantilla lo tiene, la confianza del club también, ya veremos; si en un momento dado esto no beneficia al Toledo tendremos que buscar una salida. Y en eso estamos [...] Vengo de tener una conversación con el jugador y a día de hoy me dice que no tiene ningún equipo, y me ha manifestado que quiere seguir".

Escucha la entrevista íntegra en nuestro programa de este jueves. En ella habla también de posibles salidas.