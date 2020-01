"Estoy fastidiado anímicamente. Hacer algo por amor al arte y que te pasen estas cosas..."

Iturralde González ha charlado con el árbitro que fue víctima de insultos homófobos en el campo del Malecón de Muskiz. "Es una de las entrevistas más tristes de hacer, no me hubiera gustado nunca hacerla", comenzaba la entrevista Iturralde.

El joven de 22 años ha anunciado que abandona el árbiraje tras lo sucedido en el partido. El colegiado acabó suspendiendo el encuentro, la Federación bizkaina continúa estudiando la sanción al presidente del club que fue quien portgonizó los insultos.

El árbitro E.G.O, ha sido, además denunciado por el responsable del Muñatones. El árbitro ha relatado que cuando ha solicitado a la Ertzaintza la visualzaciión de las imágenes del atauqe a su vehículo, "en ese momento la Ertzaintza me comunica que he sido denunciado por injurias por parte del presidente".

"Ahora mismo me encuentro bien porque acabo de ser tío, pero en lo deportivo anímicamnte estoy fastidiado. Que vayas con tu coche a un campo de fútbol que lo haces casi por amor al arte y te pasen estas cosas...". "Lo tengo claro. Está dejado y sin intenciones de volver. No hay vuela atrás porque cuando ocurren estas cosas, en pleno 2020 me parece ridículo".

Sobre su experiencia de ocho años como colegiado, E:G:O cuenta que "escucho insultos cada fin de semna pero en ocho años, en casi 1.000 partidos, en 700 ha habido insultos, pero esta vez ha sido dentrr de los vestuarios y por parte de un directivo. eso es diferente". "Tras los insultos salgo del vestuario y me dirijo a él, le pido que repita lo que me ha dicho y me hace gestos y entra en otro vestuario. Le comunico que el partido está suspendido". "No tengo nada que decirle nada a quien me insultó, pero yo no haría nunca nada así".

La federación le ha ofrecido su apoyo y ayuda psicológica y legal, "la federeación me ha mostrado su aoyo y ayuda por parte de Jon Agirre, el presidente ce los árbitros y estamos en contacto constamente. La semana que viene teno una reunión con él y es de agradecer su apoyo. Cuando he declarado ante el Comité de Competición por voluntad propia, me acompañaron desde la federación". "Espero que cuando declaren todos los jugadores que digan la verdad que no tengan miedo, que cuenten lo que ocurrió".

El club, en un comunicado niega que hayan ocurrido esos insultos, "ahí habia quince personas más los dos entrenadores que pueden declarar y al final se verá lo que ocurrió".

Sobre su anonimato, "es hasta ridículo pero soy un árbitro no profesional y me siento desprotegido. Si digo mi nombre saldría publicado y por eso prefiero mantener el anonimato"

"Si quieres dejarlo, déjalo pero que tienes una familia de árbitros que te arropa y te da un fuerte abrazo", le despidió iturralde González-.