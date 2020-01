El presupuesto 'a tiempo' que no pudo ser

Parecía que este año el Presupuesto Municipal de Eibar se aprobaría en plazo, antes del inicio del mes de enero, pero finalmente no fue así. Además, las negociaciones del gobierno municipal socialista con la oposición, fundamentalmente con EAJ-PNV, formación llamada a llegar a acuerdos con el PSE-EE, parecen enquistadas actualmente.

El año 2019 finalizaba con un pleno municipal en el que no fue posible incluir los presupuestos generales en el correspondiente orden del día. Las negociaciones con el resto de partidos políticos continúa siendo una de las cuestiones más urgentes para el comienzo de este nuevo año. Según fuentes socialistas, la vía de negociación con EH BILDU es prácticamente imposible. El portavoz del gobierno municipal, Jon Iraola, ya señaló hace unas semanas las dificultades que presentaban los 6 millones de euros a los que ascendían las enmiendas de la coalición abertzale.

En el caso del PNV, que presentó enmiendas por 3 millones de euros, los encuentros mantenidos han facilitado un acercamiento entre las partes, por lo que los socialistas ven posible sacar adelante los presupuestos con la inclusión de un millón de dichas enmiendas. por su parte, fuentes jeltzales han señalado a Radio Eibar que no ha habido nuevas reuniones desde hace tres semanas. Desde la formación peneuvista prefieren no hacer declaraciones por el momento. En el caso de Elkarrekin Podemos, los socialistas no descartan poder contar con su apoyo tras haberles hecho llegar una propuesta sobre el proyecto de Mirabaso, una de las cuestiones más destacadas de sus enmiendas.

Seguiremos pendientes de cualquier novedad que pueda surgir en las próximas semanas, periodo en el que se espera llegar a un acuerdo presupuestario definitivo. En declaraciones a Radio Eibar el alcalde, Miguel de los Toyos, se mostraba esperanzado en aprobar las cuentas este mes de enero aunque de momento prefiere mantenerse "prudente".