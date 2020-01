Ratificada la moratoria urbanística de Cas Mut

La moratoria de un año de nuevas licencias urbanísticas en la zona de Cas Mut seguirá vigente después de que el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ibiza haya desestimado los recursos presentados por los titulares de parcelas en la zona que argumentaban la falta de fundamento para adoptar una medida de este tipo.

Los dos grupos de oposición han sido muy duros con el equipo de gobierno al que han reprochado que no hubiera firmado en el año 2015 el convenio urbanístico que ofreció la comunidad de propietarios que reducía la edificabilidad. Se pasaba de una parcela mínima de 300 metros cuadrados a 1.500 para obtener un permiso y se bajaba la altura máxima de los edificios de 11 a 6 metros.

José Luis Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, ha alertado de que la moratoria no será "gratuita". Habla de una propuesta "arbitraria" que menoscaba los derechos de unos propietarios frente a otros. Ha acusado al gobierno de no saber que hacer en este año de moratoria y se ha preguntado quien asumirá los costes si hay que pagar indemnizaciones, "porque los propietarios irán a los tribunales y si habrá dimisiones. También duda del valor paisajístico de la zona "porque solo queda un 33% del terreno sin licencias concedidas y la situación será mucho peor cuando se ejecuten los permisos que han dado en los años 2018 y 2019".

Rodríguez ha criticado que el gobierno local "va dando tumbos sin un rumbo definido". El concejal de la formación naranja asegura que "creemos en la protección del territorio o la regeneración de zonas urbanas deterioradas, pero no en las cosas mal hechas y las decisiones arbitrarias". Ha advertido de que ya se ha usado demasiado el recurso de las moratorias "expropien todo y les apoyaremos y evitaremos ese impacto paisajístico", ha dicho Rodríguez.

José Vicente Marí Bosó, portavoz del PP dice que esto es la constatación del fracaso de la política urbanística del PSOE al que ha definido como "el peor enemigo de la sostenibilidad y la protección". Resalta que todas las propuestas que ha aprobado el gobierno local han sido tumbadas posteriormente. Les ha acusado de buscar "atajos" y de equivocarse continuamente "se presentan como los adalides de la sostenibilidad, pero tienen el municipio sembrado de grúas, llevan cinco años perjudicando el interés general de la ciudad".

Marí Bosó ha recalcado que si se hubiera firmado el convenio se hubiera evitado el problema " y ahora no tendrían el pastel que tienen y que han dejado a la ciudad porque lo suyo es pura fachada".

El portavoz del PP afirma que la solución a la problemática actual pasa "por negociar el nuevo Plan General, que sea sostenible y que busque la protección. Depende de su lucidez" ha comentado señalando a la concejal de Urbanismo, Elena ¨López.

El gobierno defiende la moratoria

Frente a las críticas, López, ha lamentado que la oposición no plantee alternativas. Ha asumido que pudo haberse firmado el convenio urbanístico pero dice que en esas fechas "se estaba a expensar de aprobar el nuevo PGOU". Sobre la excesiva utilización de las moratorias dice que se emplearán "siempre que haga falta para proteger el territorio"..

Ha acusado a PP y Ciudadanos de tener "una curiosa defensa del interés particular por encima del general, ya que en este caso estamos hablando de 20 propietarios".

López ha dicho que "si pretendemos proteger esta zona hay que evitar nuevas licencias y la medida se tiene que adoptar y no esperar a que se consoliden todas las edificaciones".

La concejal de Urbanismo ha reiterado que "vale la pena parar y repensar que se puede hacer porque ahora se podrían dar licencias sobre la base del Plan General de 1987, aprobado por el Partido Popular". Asimismo, ha lamentado que "no se vea el interés de la zona, del suelo que envuelve a este espacio, rodeado de terrenos catalogados como ANEI".

Polémica por la anulación del Plan General

La concejal de Urbanismo ha finalizado su intervención con otra acusación directa al portavoz del PP por la anulación del PGOU del año 2009. ¿"Que parte de responsabilidad tiene para que no esté en vigor el Plan, reconozca que usted estuvo detrás de que el Plan se tumbara porque defendía a unos propietarios, por lo tanto, asumamos todos las responsabilidades y no vayamos de hermanitas de la caridad".

Marí Bosó ha pedido intervenir por alusiones, aunque el Alcalde, Rafa Ruiz, no le ha dado la palabra. Tras la sesión plenaria, ha señalado que "he intentado hacer siempre las cosas bien, en mi actividad profesional y en mi actividad pública. En este caso concreto yo hice las cosas bien y quien no lo hizo bien fue el gobierno socialista".