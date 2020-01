Un Drácula rockero llega a los escenarios de Madrid

Se acaba de estrenar en Madrid un teatro basado en una obra universal de la literatura y un mito del cine de terror. "Drácula, biografía no autorizada" es el último estreno del Fernán Gómez, una adaptación del personaje de Bram Stoker que interpreta Jacobo Dicenta.

Hemos hablado con el actor que da vida al vampiro más famoso de todos los tiempos, y también con Ana Azorín, que pone voz y rostro a Alisande Renfield, la ayudante -podíamos decir- del Conde Drácula.

El director Ramón Paso escribe y dirige una adaptación de la novela de Stoker, pero posicionando a Drácula en el siglo XXI y desentrañando los más modernos clásicos del vampirismo con una sutil pincelada de humor, algo de erotismo y un ambiente decadente.

La obra entremezcla un Drácula moderno que ha llegado a Madrid como un rockero famoso para dar un concierto. No se esconde y dice abiertamente que es un vampiro, pero en nuestra sociedad los monstruos ya no se esconden, es un estrategia más de marketing. Se alternan las reflexiones de este personaje tan particular con la historia de Bram Stoker. 'Drácula, biografía no autorizada' se puede ver en el Teatro Fernán Gómez hasta el 9 de febrero.