Mandiola: "Un Shashoua en buenas condiciones sería una buena ayuda"

En la previa de una nueva jornada en Segunda B para el Atlético Baleares, el nombre de un viejo conocido resuena en los despachos blanquiazules. Tras el cambio de rumbo que dió el "fichaje" de Nuha Marong, parece cada vez más claro que la figura de Samuel Shashoua reaparezca por el cesped del nuevo Estadi Balear.

A pesar de esas molestias lumbares que han mantenido al jugador fuera del verde, el interés del conjunto balearico es grande, y el deseo es volver a vestir al inglés, perteneciente al CD Tenerife con los colores blanco y azul, con la esperanza de que pueda recuperarse lo antes posible, y pueda así mejorar, más si cabe, la plantilla balearica.

Mánix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, a sabiendas de la calidad del jugador ex del Baleares, no acaba de estar convencido de su llegada, debido a esos problemas físicos: "Tendría que mejorar sus prestaciones de los últimos 8 meses, en los que no ha jugado. Volver, sí, pero si estuviera en buenas condiciones"

"Un Samuel en buenas condiciones sería una buena ayuda para el equipo, claro que sí, pero en su mejor versión"

Fichajes de un lado, el técnico balearico ha analizado el encuentro del fin de semana en el Estadi Balear a las 12.00h del mediodía, donde reciben a un Langreo que viene de empatar frente la UD Ibiza: "Vienen de levantar dos goles en Ibiza, y recuerdo que en su casa nos pusieron contra las cuerdas durante 20 minutos. Es un rival de nuestra categoría que en cualquier momento, si tiene el día bueno, nos puede ganar. La dificultad es la misma que todos los domingos"

En cuanto al parte médico, Mandiola no podrá contar con las importantes bajas de Marc Rovirola y Jorge Ortiz, sumadas a las de Luca Ferrone y José Caballero "Checa".