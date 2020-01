El STEI acusa a Educación de recortar presupuestos en los centros

Los centros educativos han recibido esta semana la cantidad que les corresponde del presupuesto de 2020. Aquellos que han acabado 2019 con un 10% más de dinero del que recibieron del Govern, verán como el Ejecutivo reduce su partida para este año mediante una modificación en la ley.

El sindicato STEI asegura que se sienten engañados por la conselleria de Educación y piden que no lleve adelante los recortes. Creen que es una ironía que los centros ahorren para mejorar sus infraestructuras y que por ello se vean perjudicados

El sindicato STEI no da crédito a la forma de recortar por parte del ejecutivo balear en educación. Su portavoz Pere Pol recuerda que en principio se informó a los centros que no se vería afectada la asignación económica y ahora llegan los recortes. Supone que no debían ser conscientes de las consecuencias y falta de información a los centros, pero 20 millones de euros afectará muy negativamente a los centros educativos.

Pol recuerda que el dinero en las cuentas bancarias de los colegios llegan de aportaciones de las familias por gastos de material y proyectos y se gasta sobre todo en mantenimiento y reformas, algo que no se hace cada año y que hace necesario el ahorro. Para el STEI, si la conselleria quería recortar había otras opciones y tendría que analizar centro por centro si quería abordar el ahorro.

El Govern niega recortes en Educación pese a que les ha dicho a los centros públicos que deben gastarse el dinero ahora y haber recortado la asignación prevista para este año. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, asegura que se garantizan todos los gastos ordinarios.

Y es que la Ley de presupuestos de la Comunidad para 2020 ha incorporado una modificación por la que le dice a los centros que el dinero que tienen de remanente, que son unos 20 millones de euros, se deben incorporar a las cuentas de este año y, por tanto, la asignación prevista podría reducirse. Costa dice que se ha cumplido con la ley.