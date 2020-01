Las consultas de consumidores se disparan un 20% por las DANAS de septiembre y diciembre

Las DANAS ocurridas en la Región los pasados meses de septiembre y diciembre han motivado que las consultas realizadas en la Federación Murciana de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores Thaderconsumo se hayan disparado un 20% el pasado año, cuando en 2018 tan solo lo hicieron en un 4%, con más de 7.000 asuntos recibidos, lo que supone una media de diaria de 32.

Así lo ha avanzado la presidenta de Thaderconsumo, Juana Pérez, que ha dado cuenta del informe estadístico de la oficina del consumidor, del que se desprende que, del mismo modo, las reclamaciones han crecido un 16% con respecto a 2018, siendo las más demandadas las del sector servicios, con casi un 80%.

Pérez ha reconocido que la sociedad "no reclama lo suficiente" y lamenta que se incentive al consumidor a reclamar de una manera unilateral, ya que "es una forma de desproteger al consumidor".

El problema que se han encontrado, a raíz de las fuertes lluvias registradas en la Región, es que la gente "no entiende lo que tiene contratado o no tiene un seguro".

"La mayoría de los seguros que se tienen son obligatorios y no se han actualizado, de forma que cuando te liberas lo haces a lo mínimo o directamente no lo tienes", ha indicado Pérez, quien ha advertido que las personas afectadas por estas inundaciones "pensaban que el Consorcio de Seguros les iba a responder, pero no responden si no tienes un seguro contratado". El problema, dice, es que "fueron unas lluvias muy seguidas y han agravado el problema".

Otra de las cosas que han detectado en 2019, a partir del mes de julio, son la reactivación de las reclamaciones por los fondos buitre, que "han vuelto a ser igual de agresivos, sin respetar los acuerdos previos, nuevas empresas de reclamaciones que han sido impertinentes a la hora de reclamar".

"Es un tipo de reclamación que no esperábamos ver", confiesa la presidenta de Thaderconsumo, quien ha llamado la atención en el hecho de que el consumidor "está muy desprotegido".

Sobre todo con otro de los asuntos "estrella" en las reclamaciones, la factura de la luz. En este punto, Juana Pérez considera que el hecho de que Alberto Garzón vaya a ser ministro de Consumo "nos alienta, porque ha hablado mucho de bajar el IVA en la factura, pero en el Debate de Investidura nadie nombró el recibo de la luz, que es un bien de primera necesidad".

En las facturas del agua, ha explicado, "hay distintos tipos de IVA, pero en la luz no, cuando es un principio básico y España paga de las luces más caras de Europa y con el IVA más elevado y ningún gobierno va a querer prescindir de los ingresos que supone el IVA del recibo de la luz".

El informe, en datos

Las consultas recibidas en Thaderconsumo crecieron un 20%, hasta las 7.165, frente al 4% en comparación con el año anterior. El canal de entrada mayoritario ha sido el teléfono, con un 45%, seguido del correo electrónico y presencial (ambas con un 20%), Whatsapp (12%) y, por último, las redes sociales (3%).

En cuanto a las reclamaciones, han pasado de las 2.215 de 2018 a las 2.574 el pasado año, lo que supone un incremento del 16%, siendo mayoritarias las de servicios (79,4%), mientras que productos y bienes aglutina el 19,2% y alimentación el 1,4%.

Un año más, los servicios básicos como la telefonía y electricidad aglutinan más del 54% de las reclamaciones, seguido de las reparaciones, que suman un 20%. Y dentro de la telefonía, el 40% de las reclamaciones se debe a la facturación y otro 40% a la portabilidad.

A la hora de resolver estas reclamaciones, gana la mediación como vía de resolución del conflicto en un 85%, frente al 15% de resoluciones vía arbitraje. Y el 93% son favorables al consumidor.

Se recoge también el incremento del número de arbitrajes de 120 a 155 en los que Thaderconsumo ha participado, debido a que este año ha pasado a formar parte también de la Junta Arbitral de Transportes, donde ha participado en 17 arbitrajes.