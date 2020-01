30 denuncias y cientos de delitos de pederastia en Navarra

Por segunda vez en el Parlamento de Navarra, pero esta vez con presencia de medios de comunicación y sin censuras. La Asociación de víctimas de abusos en centros religiosos vuelve a la Cámara para relatar su historia.

Critican haber sido víctimas de una doble victimización. Marcos Leyún habla de "la primera por el hecho de haber sido abusados sexualmente en la infancia, y la segunda por tratarnos como si fuéramos nosotros los que debemos ser silenciados en nuestras acusaciones. Quien tiene que ser interpelado, cuestionado y responsable es el victimario, no nosotros, que somos las víctimas".

Aseguran que la justicia canónica se escuda en que los delitos ya han prescrito y sólo aportan la información de a dónde fueron trasladados los religiosos cuando se conocían estas prácticas. "Mientras tengamos un Concordato Iglesia-Estado, donde pone que no se pueden violar los secretos, no se pueden reclamar los documentos, etc, ¿cómo se va a solucionar esto?".

Incluso el Papa ha pedido que estos documentos puedan llegar a la justicia ordinaria, sin embargo, en virtud de este acuerdo, aseguran, se están encontrando dificultades en los estamentos más cercanos de la Iglesia. De ahí que pidan ser reconocidos, que les pidan perdón y también reparación.

Los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo y colaboración a la asociación buscando medidas concretas para tratar de que estos delitos no queden impunes.