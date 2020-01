Paco López: "Vamos con la mentalidad de dar el 100% para llevarnos el partido"

El Levante se mide al Real Jaén el domingo a las 16 horas en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo viajará el sábado a tierras andaluzas en avión vía Granada y en la mañana de hoy, Paco López ha comparecido ante los medios.

La eliminatoria se resuelve a partido único en el campo del rival de menos categoría. En esta ocasión, el Jaén milita en la tercera división y en teoría, no debería tener muchos problemas el Levante para pasar la eliminatoria aunque, el técnico `granota´ advierte “vamos con la mentalidad de dar el 100% para llevarnos el partido porque hoy en día cualquiera te puede crear problemas”, y añade “afrontamos el partido como si fuera un partido de liga”.

El equipo entrenará mañana en la Ciudad deportiva de Buñol a puerta cerrada y por la tarde viajará a Jaén. Tras la sesión preparatoria, Paco López dará a conocer la lista de convocados donde se espera que estén Gonzalo Melero y Óscar Duarte que ya se ha recuperado de sus lesiones y podrían tener minutos el domingo.

El estado de la hierba del Nuevo Estadio de La Victoria, donde se disputará el partido, no está en las mejores condiciones “Nos preocupa el césped de “La Victoria” porque no está en las mejores condiciones pero nos tenemos que adaptar y no será excusa”, afirma el técnico.

Además, hoy se ha sabido que el preparador físico José Pastor se ha desvinculado del club tras una temporada y media. Paco López se ha tenido palabras de afecto hacia Pastor. “No nos va afectar a nuestra filosofía de trabajo porque tenemos varios preparadores físicos como Javi Navarro. Todo va a seguir igual. Le deseamos a Pepe Pastor lo mejor como persona y como profesional”.

Alberto González: “Esperemos que sea una fiesta del fútbol en la ciudad”.

El entrenador del Jaén se muestra muy motivado con el partido y espera dar la sorpresa “El Levante es el rival ideal para resarcirse de esta mala semana. Es un rival ilusionante y esperamos estar a la altura para llevarnos otra gran alegría como la de la eliminación del Alavés”.

Sabe de la dificultad que supone ganar a un equipo como el Levante que está en la primera división pero confía en sus armas. “El nivel de la plantilla del Levante, es evidente, que es superior al nuestro pero nosotros debemos encontrar nuestra mejor versión”.

El equipo no está en su mejor momento deportivo ni social. Actualmente ocupan la cuarta posición del grupo IX de tercera división y han perdido sus últimos dos encuentros. Además, el equipo andaluz está en peligro de desaparición por la gran deuda económica que acarrea. Desde la directiva y la agrupación de peñas del Real Jaén se ha lanzado una acción social para intentar salvar al club. Pese a todo, Alberto González tiene las claves para imponerse al Levante, “si sólo te dedicas a defender es imposible ganar. Lo ideal sería encontrar nuestras señas de identidad”