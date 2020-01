La oportunidad para el Botànic III

Cuando PSPV, Compromís y Unides Podem lograron el año pasado reeditar el Gobierno del Botànic, lo hicieron por la mínima y sin que muchos confiasen en que pudiese haber en un futuro una tercera edición de este Ejecutivo de izquierdas.

De hecho, los inicios de esta segunda legislatura del Botànic no están siendo fáciles. Por un lado, sin dinero y con las arcas públicas al límite por la infrafinanciación crónica. Por otro lado, sin un relato potente ahora que el PP ya no gobierna en Madrid y ahora que ya no tiene tanto sentido culpar al PP de la herencia recibida.

Así que al Botànic le falta dinero y le falta relato para apuntalar su acción de gobierno. En este sentido, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puede ser la mejor oportunidad para relanzar el Botànic, necesitado de una reforma del modelo de financiación autonómica si quiere sobrevivir a esta segunda legislatura. Si la reforma no llega, el Gobierno valenciano estará con el agua al cuello. Y si llega, será una gran baza electoral, sobre todo para los socialistas.

Por cierto, del tripartito valenciano, solo a Compromís le queda la ventaja de poder criticar abiertamente al Gobierno de España. Veremos si lo aprovecha, porque no sería descartable aun con Podemos en Moncloa.