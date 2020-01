Alberto Vázquez espera "un partido intenso y complicado" en La Granja

El Arcos CF llegará al partido ante el Xerez CD, primero de la segunda vuelta, con la moral por las nubes tras su importante victoria del pasado domingo en Chapín. Quintana será baja por sanción y Alberto Vázquez, técnico del equipo serrano, cree que "el terreno de juego artificial y las dimensiones del campo condicionarán el encuentro, será un partido bastante complicado, porque estamos muy cerca en la clasificación, si ganamos nos distanciamos de un rival directo y eso es importante".

Acabada la primera vuelta, el Arcos presenta mejores números como visitante, algo que no alcanza a explicar Vázquez, "porque te pones a mirar nuestros partidos en casa y hemos tenido más ocasiones que el contrario, pero cuando no entra, no entra. Es verdad que fuera estamos acertando más"

Añade sobre el próximo rival que "el Xerez CD tiene un entrenador que le gusta que su equipo tenga la pelota, arriba tiene a Borja que en el juego directo y en segunda jugada está haciéndolo muy bien, será un partido intenso, ellos en casa pelean hasta el último momento y los finales de los encuentros siempre son complicados por los arreones empujado por su afición, que aprieta mucho".

El Arcos cerró la primera vuelta con su victoria en Chapín y considera que ha sido "positiva, aunque estoy más contento a nivel de juego que de resultados, creo que podíamos llevar algunos puntos más, en algunos encuentros no tuvimos la suerte de cara. Con un presupuesto muy ajustado, al principio nos costó bastante configurar la plantilla. Ahora, estoy tremendamente satisfecho con el grupo que tengo y espero que la segunda sea mejor".