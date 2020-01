Derrota dolorosa del Urbia en casa del Illa Grau

El equipo mallorquín no ha podido sacar nada positivo en su visita a la pista del UBE L’Illa Grau. No ha sido la tarde de los palmesanos que han caído derrotados por 3-0 (25-17, 25-20 y 25-23) en un partido sin acierto para los hombres de Marcos Dreyer. El Urbia Palma se presentaba al Pabellón Ciudad Deportiva con paso firme, tras haber ganado en Son Moix el primer partido del año. Hoy se ha encontrado con un equipo mucho más efectivo en todas las facetas del juego.

Ha sido la cuarta derrota de la temporada para el Urbia Palma, tras haber doblado la rodilla en tres ocasiones en la primera vuelta. Los mallorquines sabían que se iban a ver las caras con un buen equipo como el UBE L’Illa Grau, que con la victoria de hoy presentan su candidatura a la liga. Marcos Dreyer ha dado salida a Valter Da Cruz, Perini, Bernal, Cairus, Osorio, Del Carmen y Carinelli. Tras un parcial de 0-7 en los primeros minutos que invitaban al optimismo, nadie podía esperar una derrota por 3-0.

En líneas generales, los mallorquines se han visto superados en muchas facetas del juego y no han sabido responder al empuje de los castellonenses. Los locales han conseguido ponerse por delante en el marcador en el ecuador de la primera manga (15-14). Después, prácticamente se ha terminado el primer set para el Urbia que solo ha podido sumar tres puntos más. Una desconexión que Dreyer ha tratado de explicar tras el encuentro. ”Después del 0-7 hemos estado irreconocibles con un parcial de 25-10 en contra y ya no hemos vuelto a jugar hasta el tercer set”. Después de cerrar el primer parcial 25-17 la dinámica negativa del equipo no ha cambiado para desesperación de Dreyer. “Hemos hecho todos los cambios y nunca encontramos la salida”. Al equipo le ha faltado contundencia en ataque, mientras que el UBE L’Illa Grau se ha crecido en tareas defensivas. “Ellos estuvieron muy bien en defensa y nosotros no hemos sabido cerrar los puntos”, comenta el míster. Finalmente el segundo set se ha cerrado por 25 a 20.

A pesar de las dificultades, el equipo ha reaccionado en el último set con la pareja formada por Miquel Gallego y Anderson Chourio. El Urbia Palma se ha mantenido cerca en el marcador, pero el equipo ha tirado más de actitud que de juego y ha terminado perdiendo en la última manga por un ajustado 25-20.