Kuvu, una experiencia intergeneracional

Alfonso Gómez no se había planteado compartir su casa hasta que el pasado mes de julio se tuvo que despedir definitivamente de su perro. Llegó a sus oídos el nombre de Kuvu, una plataforma online y offline de alojamiento compartido que pone en contacto a jóvenes con personas mayores que tengan espacio disponible en sus viviendas.

Con la plataforma también se puso en contacto Carlos Cercadillo, un joven soriano de 31 años que se ha trasladado a Bilbao por un nuevo trabajo. Según ha explicado en A vivir que son dos días Euskadi, no le convencía la idea de compartir un piso con otros jóvenes, así que se decantó por esta opción y así le presentaron a Alfonso.

Eduardo Fierro, CEO de Kuvu, ha contado que “unen a personas que tienen una habitación libre y quieren compartir su casa con personas de otras generaciones que buscan alojamiento”. Para ello, se estudian las características de ambas partes para garantizar la convivencia. Desde hace un mes, Carlos reside en la vivienda de Alfonso. “Tiene su habitación y compartimos las zonas comunes”, explica éste. Algunas personas lo hacen para redondear su pensión aunque no es el caso de Alfonso. “Yo no lo necesito. Carlos me hace compañía y me da conversación”. Morgan, el nuevo can de Alfonso, es testigo de la sintonía que ha surgido entre casero e inquilino. "Cada vez que llego a casa me está esperando", cuenta Carlos.

Según ha explicado Fierro, el inquilino paga en torno a 400 euros al mes. A cambio, dispone de un hogar y de compañía. Hasta el momento ya son 15 los jóvenes que comparten vivienda con otras tantas personas, 13 en Bilbao y 2 en Madrid. “La idea es expandir el proyecto al resto de Euskadi e incluso a otras ciudades”, ha detallado Fierro.