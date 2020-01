Hadji Malik: "llevo veinte años haciendo el trabajo que nadie quería hacer"

Hadji Malick Ndiaye trabaja en los pozos de mantenimiento de las piscinas de los hoteles de Lanzarote. Nació muy cerca de Isla Libertad, un lugar del que partieron millones de senegaleses deportados como esclavos hacia América. "Se calcula que más de tres millones de esclavos africanos perdieron la vida en el mar", sentencia Hadji. Llegó a Lazarote en 1995 cruzando la frontera de Marruecos, "nunca he cobrado paro, nunca he cobrado una ayuda del gobierno, siempre he trabajado durísimo, llevo veinte años en mi puesto de trabajo. Trabajo en los pozos de las piscinas de los hoteles de Lanzarote y asumí este trabajo porque la empresa tenía problemas para encontrar a una persona de aquí que lo hiciera", explica Hadji. "El inmigrante que viene sin cualificación, buscandose la vida, huyendo del hambre, hace el trabajo que muchas veces la gente de aquí no quiere hacer", añade.

Hadji Malik se muestra destrozado por la muerte de dos recién nacidos en la última embarcación que llegó a Lanzarote con más de cuarenta personas a bordo, mujeres y niños incluidos. "Todos deberíamos preguntarnos, si fuera yo, ¿qué haría?", explica Malick. "Si sabes que a trescientos millas hay una posibilidad de sobrevivir, arriesgas la vida", añade. "¿Por qué las autoridades marroquíes no han intentado impedir que dos mujeres embarazadas se jueguen la vida en el mar?", se pregunta. "No quiero seguir viendo a mi gente morir de esta manera, África se está quedando en el océano, África está muriendo en el mar", añade. "Nunca habrá desarrollo hasta que no haya estabilidad en nuestros países. África sigue en la búsqueda de la estabilidad que le va a permitir desarrollarse de manera independiente", explica. En su opinión, "la inmigración aporta riqueza cultural y aporta fortaleza económica". Escucha la entrevista completa a Hadji Malick Ndiaye en Hoy por Hoy Lanzarote.

Hadji Malick da charlas en los centros de menores de Yaiza para favorecer la integración de los jóvenes migrantes. "Falta mucho trabajo de interculturalidad, sobre todo cuando hay partidos políticos que promueven el discurso del odio, es necesario más que nunca hablar entre nosotros, el desconocimiento es lo que produce el miedo. Hay que cambiar el miedo removiendo las barreras, relacionarse más y conocerse más. Cuando conoces a alguien el miedo desaparece", explica Malick. "Tenemos que preparar la sociedad para el futuro, para que no haya problemas de conviviencia, porque la migración ha llegado para quedarse. La migración acabará cuando se acabe el hambre, cuando países como Francia dejen de monopolizar nuestros recursos y nos dejen desarrollarnos. Ese día no van a llegar más emigrantes a Canarias", concluye Malick.

¿Por qué los africanos arriesgan su vida por llegar a Canarias?

África pagó dos guerras mundiales con la sangre de sus propios hijos. Después llegó la Peste que erradicó pueblos enteros. Más tarde la esclavitud, "las secuelas de la esclavitud siguen palpables en África", explica Malick. También la colonización de África, "pero lo más grave no fue la colonización, sino la postcolonización", matiza Malick. "La monopolización de los recursos de África es peor que la colonización, por un euro viven familias enteras en Senegal, con lo que aquí compramos un café. Mientras esta situación perdure no se va a encontrar la solución", explica.