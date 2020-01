El Ejecutivo confía en que Bel Oliver siga como secretaria de Estado de Turismo

El Govern confía en que Balears tenga peso en el ejecutivo de Pedro Sánchez. De momento, las miradas están puestas en que que Bel Oliver siga como secretaria de Estado de Turismo y que se desarrolle la parte fiscal del REB. Pero en esta legislatura también se debería abrir la reforma del sistema de financiación

La portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa confía en que, con la continuidad de Reyes Maroto como ministra de Turismo e Industria, continúe Bel Oliver en el cargo, un nombramiento que además tiene el respaldo del sector hotelero. Para Costa, Balears más que marcar políticas o primeras espadas en el Gobierno central, es positivo ver como el gobierno central pone en marcha políticas de izquierda y progresistas en la misma dirección que el archipiélago como el desarrollo de la ley de cambio climático.

Y aunque lo cierto es que en el debate de investidura no se habló de Balears, Pilar Costa no cree estar ante un preludio de promesas incumplidas y muestra su optimismo incluso, para que siga su tramitación y se apruebe la parte fiscal del REB, Régimen Especial para Balears próximamente. Señala Costa que "si hay una mayoría de partidos políticos en las islas a favor del REB, no tendría que haber problema para su aprobación en el Congreso de los Diputados"

Pero Costa también se muestra optimista al hablar de que llegue dinero para depuradoras y cree que llegarán las ayudas del ciclo del agua.

Junto con el resto de comunidades, espera el Govern balear que se abra la negociación para reformar el sistema de financiación, algo que afecta a todas las comunidades autónomas y que en el caso de Balears debe servir, señala Costa, para salir de la cola en financiación y colocar al archipiélago en la media.