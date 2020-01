Javi Bohórquez: "A Juan Carlos se le podrían haber cantado las cosas en vida, ahora ya no está"

"Javi Bohórquez es mi bandera", así se expresaba Juan Carlos Aragón en la última entrevista que hacía en SERxCuatro, hace hoy, 14 de enero, justamente un año. La casualidad ha querido que Javi Bohórquez, director y amigo del autor haya vuelto a hablar en la SER el mismo día para recordar al desaparecido autor.

Bohórquez escuchaba esas palabras de Aragón emocionado: "Con Juan había plena confianza para decirle lo que yo veía, sin problemas. Íbamos de la mano en todo. Es bonito escuchar esto después de tantos años". Son ya varios meses desde el fallecimiento de Juan Carlos, y hasta ahora Bohórquez no había dado ninguna entrevista, pero ya se siente preparado para ello. "Nos ha costado un poco, se nos hacia duro hablar de Juan, ahora después de los ensayos podemos afrontarlo con otra forma. Nos cambia algo la perspectiva por el tiempo, pero esto ha sido un shock, un palazo tremendo, no lo esperaba nadie, pero es lo que nos ha tocado. Hemos tenido la suerte de disfrutar al lado de un genio, un de los grandes literatos que ha dado esta ciudad, que volcó su literatura haciendo carnaval. Hemos disfrutado de él en todas las facetas".

Este será un concurso dedicado a su memoria y a la de Manolo Santander. Respecto a las coplas que previsiblemente se le cantarán en este COAC, afirma que "el concurso es eso, un concurso. La gente va a ver eso, lo que pasa ahí no me molesta, sé que es una pantomina. Se de autores que Juan les ha llamado a altas horas y han estado ahí, eso es lo que vale, la vida". Más allá de eso el director de la comparsa recuerda a modo de reivindicación que "en sus 25 años de concurso no he escuchado ni un pasodoble piropo a Juan Carlos, solo un coro el año pasado y una comparsa de Chipiona. Ahí estaba vivo, y se le podría haber cantado para que se sintiese querido. En 25 años nadie se ha dado cuenta de que escribía bien parece. Ahora de repente se supone que se le va a cantar. Se le podrían haber cantado las cosas en vida, ya no está, ha habido 25 años". Para insistir en "que canten lo que quiera, pero él no se va a enterar, eso va dirigido al jurado y al público, el que la tenía que escuchar ya... Aquí se le han cantado letras a todos los autores menos a él".

El grupo sigue preparando una nueva antología con "La nueva banda del Capitan Veneno" que verá su estreno en la gran final del COAC. Un repertorio con cosas inéditas que están mimando al detalle. "Él cuidaba mucho las cosas, y es lo que estamos haciendo para presentar esta antología, que tenemos la suerte de presentar en un marco incomparable como es la final del Falla. Vamos a plasmar esto con mucho temas inéditos que no se han cantado".

Bohorquez da un repaso a la trayectoría de Juan Carlos además de recordar algunas de sus anécdotas. Un entrevista que ya puedes escuchar al completo.