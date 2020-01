El ex presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, ha dado su punto de vista sobre la futura ampliación de capital que revolucionará la estructura accionarial de la sociedad deportivista. “Requiem por un sueño”, describe el de Corcubión en un artículo el fin del sueño de un “capitalismo popular” que se iniciaba en 1992 con la conversión del Deportivo en SAD. “Por desgracia parece que toca a su fin una distribución accionarial que enamoró a toda España. De ahí mi réquiem por ese sueño que fue muy bonito mientras duró”, asegura.

Lendoiro, que en reiteradas ocasiones, censuró una eventual ampliación de capital, asegura que no criticará ahora la futura entrada de capital en el Dépor que supondrá que el club caiga en manos de ABANCA, que se convertirá en el principal accionista. “No cabe rasgarse las vestiduras. Hemos tenido nuestra oportunidad y no la aprovechamos”, lamenta. Lendoiro destaca que la ampliación de 60 millones que inició en 2004 fue un fracaso. “Si antes nos oponíamos a una posible ampliación que no resolviese económicamente la situación del club, ahora también”, destaca el de Corcubión.

Sobre el acuerdo con la entidad financiera, Lendoiro lo define como una venta del club, que no censurará si con ello se reduce la deuda, pero no a cualquier precio “Con su venta, sólo nos queda conseguir reducir la deuda con Abanca en su justo precio, que quizás no sean aquellos 60 m/€, pero si prometo no criticar el acuerdo si se reduce la deuda en una cantidad no muy alejada... pero nada de regalar la historia”, explica.

Ahora, Lendoiro pide a Fernando Vidal, que será este martes nuevo presidente del Deportivo, que aclare en la junta de accionistas dos aspectos: “¿cuáles son los puntos básicos de su programa? y ¿qué acuerdo presente y futuro se firmará con Abanca?”. Añade Lendoiro que “le ruego a este Consejo, al que en su día felicité por el nombramiento de Fernando Vazquez y hoy hago lo propio por devolver las rayas verticales a nuestras camisetas, que en la Junta debería aclararnos de verdad dos temas fundamentales para que nuestro voto no sea un canto al sol”, concluye.