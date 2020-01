"No se está cuidando el acceso de los menores a prácticas sexuales erróneas"

Los expertos en menores y familia alertan que el de la menor de Corea no es un caso aislado. Hacen un llamamiento a una educación afectivo sexual sana frente al alto consumo de pornografía al alcance de cualquiera mediante el móvil. Algo que está derivando en conductas sexuales violentas o en la normalización de la prostitución, ante la falta de referentes.

El caso de la menor de Corea ha destapado una situación sobre la que la sociedad no tiene tanta conciencia pero que existe y se debe analizar desde varios frentes. Por un lado: personas que desde su infancia han sufrido malos tratos, algo que deja huellas y secuelas. Por otro y la raíz del problema: los adultos que abusan, en su mayoría hombres. Y una tercera pata: la pornografía al alcance de cualquiera. Un caldo de cultivo para normalizar comportamientos que no lo son como es el uso de la prostitución o de la violencia en las relaciones sexuales. Carmen Orte, doctora en Ciencias de la Educación destaca que "estamos en una sociedad muy sexualizada, en el momento en podemos acceder libremente al sexo en cualquier edad, que la pronografía te la encuentras no la buscas, en esa sexualidad normalizada estamos hablando de prostitución porque es un camino que está vinculado a la pornografía"

De hecho, los expertos alertan de conductas violentas en ascenso como un aumento de las manadas… Según las últimas cifras de julio del año pasado, 350 personas encausadas, pero ahora son muchas más. Pero también como el consumo de prostitución por parte de los más jóvenes se hace cada vez de manera más violenta. Una realidad que ha visto en su trabajo con prostitutas desde Médicos del Mundo en Ibiza, Luis Pino quien ha contado como tuvieron que acompañar a una usuaria al médico por las heridas causadas por una relación sexual agresiva con un joven de 23 años, dándose la circunstancia de que "antes las jóvenes de ese piso se peleaban por un joven y a raíz de este suceso no querían volver a tener un joven".

Y los expertos coinciden, lo que está fallando es la prevención; es necesario una educación afectivo sexual sana desde pequeños y educar en la igualdad. Tanto en casa como en las escuelas. Y es que con la irrupción de las nuevas tecnologías, acceder desde el móvil a ver pornografía está al abasto de cualquiera, pero no toman conciencia de la realidad. Beatriz Benavente, psicóloga de RANA, red de Ayuda a Niños Abusados explica que "el acceso los jóvenes lo tienen desde cualquier móvil y si no está seguido de una educación en la que se les enseñe las relaciones sanas cuales son y que lo afectivo está unido también a esa sexualidad, les estamos dejando solos ante una información errónea".

Entre las reclamaciones de los expertos al nuevo gobierno la abolición de la prostitución y una ley de protección a la infancia