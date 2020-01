Félix Alonso: "No estoy del todo satisfecho, me gustaría estar más arriba"

En una nueva edición de la sección de Ser Derportivos Baleares dedicada al baloncesto balear, hacemos un balance de la primera vuelta del equipo puntero de las Islas Baleares, el B the travel Brand Mallorca Palma, junto a su técnico, Félix Alonso.

El conjunto palmesano, formado con el principal objetivo de lograr el primer ascenso a ACB en la isla de Mallorca, ha finalizado la primera vuelta de la liga LEB ORO en tercera posición, con un buen balance de 12 victorias y 5 derrotas. Una situación buena en la tabla, pero no suficiente para Félix Alonso:"Hasta el momento, la temporada no va en el camino que quiero, me gustaría estar más arriba y que el juego, en algunos aspectos, fuera mejor"

El conjunto de Félix, además, afronta esta semana su segundo partido consecutivo en casa, en la primera jornada de la segunda vuelta de la competición recibiendo, a partir de las 18.00h de la tarde, al Liberbank Oviedo.

Escucha la entrevista completa.