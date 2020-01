Consumidores y patronal unifican sus propuestas sobre la ley del juego de la Comunitat Valenciana

Las principales asociaciones de consumidores de la Comunitat y la patronal del sector, Andemar, han llegado a un acuerdo sobre la Ley del juego que se tramita ya en les Corts. Avacu, UCCV y Tyrius proponen una distancia de 700 metros de los nuevos salones a colegios, centros culturales y deportivos, restringir la publicidad del juego online o la prohibición de instalar terminales de premio de la ONCE y de Loterías del Estado.

Es la primera vez que la patronal toma postura sobre la ley del juego, y lo hace de la mano de los consumidores. Entre las propuestas, también está la de controlar de manera tecnológica el acceso de menores a los salones de juego y formar a los responsables de locales de ocio para prevenir la ludopatía.

Vicente Inglada, el secretario de la Unión de Consumidores, reconoce que es un acuerdo de mínimos, pero ve positivo las propuestas, que cree que pueden ayudar a combatir el problema del juego. Explica que el objetivo es lograr proteger a los consumidores, pero sobre todo, a las personas menores de edad, que están muy expuestos a las casas de apuestas.

El secretario de la UCE también ve positivo restringir la venta de algunos productos de la ONCE, aunque recuerda que esta organización hace una labor social que es muy importante. La ley del juego que preparan les Corts tendrá limitaciones, ya que las competencias de apuestas online son del Estado. Por eso, Vicente Inglada le pide al nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, que avance cuanto antes en una ley para regular el asunto.

La patronal quiere mejorar su imagen

La patronal del juego Andemar destaca que tanto ellos como las asociaciones de consumidores comparten intereses y coinciden en que es necesario adoptar políticas de juego responsable. Creen que en la crisis de reputación que vive el sector se debe precisamente a la falta de regulación.

La presidenta de Andemar, Encarna Gaspar, recuerda que el sector ya ha llevado a cabo políticas de juego responsable y considera positivo el acuerdo con las asociaciones de consumidores. Eso sí, avisa de que algunas medidas que se pretenden aprobar en esta ley pueden ir en contra del sector.

La patronal del juego pone también el foco en otros productos agresivos que no están tan regulados como los 'rasca' de la ONCE. Piden que no haya una doble vara de medir y apuestan por un modelo de baja intensidad que no dé grandes premios con inversiones muy bajas.