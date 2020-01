Rodrigo Lanza, a la espera de saber si continúa en prisión provisional

El magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza José Ruiz Ramo deberá decidir en las próximas horas si mantiene en prisión provisional al antisistema Rodrigo Lanza, condenado por homicidio imprudente por la muerte de Víctor Laínez en Zaragoza, o si le deja en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos presentados contra la sentencia en el denominado 'Caso Tirantes'.

El abogado de Lanza ha defendido hoy, martes, que no hay ningún motivo para mantener a su cliente en prisión, porque Endika Zulueta ha subrayado que la prisión provisional no es un cumplimiento de pena por adelantado, sino que debería aplicarse sólo en caso de riesgo de fuga o de reincidencia.

El propio Lanza ha recordado al juez que, durante el proceso por la agresión al guarda urbano de Barcelona, ya estuvo en libertad y no se fugó: "Salí en libertad provisional, entregué mi pasaporte, me presenté y es mi intención actual hacer lo mismo; no tengo ninguna intención de fugarme", ha indicado.

Además, el abogado Zulueta ha pedido al juez que no tenga en cuenta el posible resultado de los recursos. "Es más que evidente, por razón de los recursos de apelación, que la pena puede verse incrementada; es verdad y es igual de posible que se repita el juicio y que le absuelvan". Por eso, "hemos de tener en consideración única y exclusivamente la pena que está impuesta hoy".

Con esos cinco años, Lanza ya habría cumplido con la mitad de su condena el 10 de junio. Sin embargo, tanto la Fiscala Ana Cabezas como el abogado de la acusación en nombre de la familia, Juan Carlos Macarrón, han defendido que el auto de prórroga de prisión provisional era correcto. Y creen que sigue habiendo riesgo de fuga.

"En la causa constan varios domicilios del acusado, que estaba viviendo en una vivienda de okupación sin título legal y, evidentemente, hay que recordar que el acusado tiene pasaporte italiano y tiene familiares en Chile y desciende de una familia aparentemente acaudalada", ha argumentado Macarrón.

A la vista de hoy ha vuelto a asistir el hermano del fallecido Víctor Laínez.