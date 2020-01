Dos vuelos semanales conectarán Foronda con Canarias

La compañía aérea Binter comenzará a operar vuelos desde el mes de abril entre el aeropuerto de Foronda y las Islas Canarias con dos conexiones aéreas semanales, de ida y vuelta, una entre Vitoria y Gran Canaria y la otra entre la capital alavesa y Tenerife norte.

La aerolínea ha explicado este martes que ha apostado por Vitoria para operar estas rutas por su destino turístico y gastronómico "de gran interés" y ha destacado que las rutas tienen un "gran potencial" para los intercambios culturales, educativos y económicos entre ambas comunidades.

Los trayectos, que durarán unas tres horas, se realizarán con los nuevos aviones Embraer E-195-E2, que disponen de 132 plazas y más espacio entre las filas de asientos. Según la compañía, los vuelos nacionales e internacionales incluyen un menú de cortesía.

La sociedad para la promoción del aeropuerto de Foronda-Vitoria, VIA, ha decidido adjudicar a la compañía Gestión Aeronáutica Integral Canaria S.L., perteneciente al grupo Binter, la promoción y conexión del aeropuerto vitoriano con las Islas Canarias. Esta compañía ha sido el único licitante del procedimiento, con un precio global de la oferta presentada de 220.000 euros, y en los próximos días se formalizará el contrato que estará vigente hasta finalizar este año. Estas instituciones han trabajado en los últimos tiempos por conseguir una conexión alternativa a la que había hasta este mes entre Foronda y Tenerife sur, que la compañía Ryanair dejó de operar el pasado 7 de enero.

Tras el anuncio de la puesta en marcha de estas nuevas rutas, la plataforma medioambiental Fridays For The Future Gasteiz ha pedido a las instituciones integradas en VIA -Gobierno Vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria- que reconsideren su decisión de subvencionar a Binter y Ryanair porque el avión es el modo de transporte colectivo "más contaminante".

Esta plataforma ha reclamado a estas instituciones que inviertan ese dinero en abaratar el transporte público. Ha lamentado en un comunicado que estas subvenciones no sean "coherentes" con las declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria y con las "reiteradas" manifestaciones del diputado general de Álava, Ramiro González, reafirmando su compromiso con la lucha contra el cambio climático