Proponen replicar Ciegos en el casco viejo y dotar a Jerez de un cinturón verde

Impulsar el centro histórico de Jerez como un espacio único con el mundo, contribuir a su recuperación y embellicimiento y hacer de la ciudad un lugar más sostenible y comprometido con el Medio ambiente. Estos son algunos de los objetivos que persigue "Jerez de los jardines". Se trata de una iniciativa particular que viene gestándose desde hace un tiempo y cuyas lineas maestras ha avanzado este miércoles en el Hoy por hoy de Radio Jerez uno de sus impulsores, Jesús Rodríguez.

Un primer propósito es la recuperación de los jardines victorianos (al contrario de los franceses, más geométricos, éstos se caracterizan por su frondosidad) con los que contaba la ciudad en el siglo XIX y que iban desde el Tempul hasta El Altillo, pasando por La Atalaya o las bodegas Harveys, González Byass y Domecq. Maribel Serrano, que está centrando su tesis doctoral en el Jerez de hace dos siglos, es otras de las personas que forman el embrión de este ambicioso proycto junto a Carmen García del Salto, arquitecta paisajística, y Claudia González-Gordon.

El siguiente paso es presentar el proyecto al Ayuntamiento, concretamente a Alcaldía y a la delegación municipal de Medio Ambiente, ya que uno de los espacios que se verían beneficiados serían las calles y plazas del centro histórico, "que queremos convertir en pequeños jardines", avanza Jesús Rodríguez. Esto contribuiría a una temperatura más estable durante todo el año, ya que la sustitución del cemento por la arboleada crearía un microclima.

El proyecto, además del aval municipal, necesitaría de fondos de la Unión Europea, muy sensible con todo lo relacionado con la sostenibilidad y el Medio ambiente, como se ha demostrado en ciudades como Vitoria, una de las más sostenibles del mundo que en 2012 recibió el galardón European Green Capital de la UE.

Ello permitiría replicar el modelo de la calle Ciegos (una de las 10 más bonitas del planeta) a otras calles y plazas del centro histórico. Rodríguez asegura que "esto convertiría el casco histórico de Jerez en algo único el mundo. Se haría con parras riparia, que son de crecimiento rápido y no dan fruto, por lo que no tendrían problemas de insectos. Además, al ser de hoja caduca, en verano daría fresco y en invierto no quitaría la luz".

Otro propósito sería dotar al casco urbano de un cinturón verde. "Como ocurría desde el siglo XVIII con los cascos de bodegas, pero con bosques y zonas verdes". En este sentido, proponen comenzar por la zona baja de la ronda oeste, junto a Luz Shopping, "una zona donde no hay arboleda y su terreno es pantanoso. Ahí empezaría con un jardín que llamaríamos de Filemón y Baucis, que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, y que podría animar a las parejas que se casen a plantan su propio árbol, como van a los puentes de París a sellar su unión con un candado".

El proyecto está ahora sólo en embrión, pero tiene todo para que cale en una sociedad necesitada de creer en iniciativas como ésta.