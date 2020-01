Descartan que detrás de la explotación de menores tuteladas haya redes organizadas

La Policía Nacional y Guardia Civil descartan la existencia de redes organizadas de explotación sexual de menores tuteladas. Los cuerpos y fuerzas de Seguridad admiten la existencia de casos, pero inconexos entre sí y aislados. Representantes del Consell de Mallorca, Policía Nacional y Guardia Civil han mantenido este miércoles una reunión a raíz de la polémica desatada tras los casos de presuntos abusos sexuales a menores bajo tutela.

La delegada para la violencia de género de la Delegación del Gobierno, Julia Vázquez, afirma que se trata de diferentes casos, algunos de los cuales ya han sido investigados. Desde 2014, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones contra la prostitución de menores y la Policía Nacional contabiliza en los últimos años catorce actuaciones, intervenciones no circunscritas al ámbito de los adolescentes bajo tutela. Vázquez afirma que detrás de los presuntos casos de explotación sexual de menores tuteladas no hay una red organizada.

El presidente del IMAS, Javier de Juan, afirma que el de la explotación y abuso de menores es un problema que no se circunscribe a los adolescentes tutelados. Afecta a todos los estamentos y clases sociales. Cree de Juan que los protocolos establecidos cuando se detecta un episodio de este tipo no han fallado y recuerda que los menores están en centros de régimen abierto y hay determinadas medidas que no se pueden adoptar.

El Consell de Mallorca va a poner en marcha una comisión para incluir a otras instituciones, como los Ayuntamientos, y estrechar la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.