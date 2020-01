Los fichajes de invierno del Mallorca en los últimos 10 años. ¿Más fracasos que aciertos?

El mercado de fichajes en el mes de invierno no es nada fácil. Los jugadores que suelen llegar no tienen minutos en sus actuales equipos y muchos necesitan un periodo de adaptación que, normalmente, el equipo que lo ficha no puede dárselo.

Por eso, saquen ustedes sus propias conclusiones.

Temporada 2010-2011

AKI (26 PARTIDOS)

Temporada 2013-2014

CADAMURO (8 PARTIDOS)

IRINEY (11 PARTIDOS)

GENERELO (32 PARTIDOS)

RAZZAGUI CAMARA (15 PARTIDOS)

Temporada 2014-2015

HÉCTOR YUSTE (96 PARTIDOS)

XISCO JIMÉNEZ (16 PARTIDOS)

JOSELU (19 PARTIDOS)

Temporada 2015-2016

SALOMAO (36 PARTIDOS)

LAGO JUNIOR (+ DE 130 PARTIDOS)

ÓSCAR DÍAZ

POL ROIGÉ (46 PARTIDOS)

ADRIÁN COLUNGA (6 PARTIDOS)

ORTUÑO (19 PARTIDOS)

Temporada 2016-2017

SAÚL GARCÍA (11 PARTIDOS)

ZDELAR

ANGELIÑO

Temporada 2017-2018

SALVA RUÍZ (21 PARTIDOS)

FRAN GÁMEZ

FAURLÍN (16 PARTIDOS)

DANI NDI (9 PARTIDOS)

ÁLVARO BUSTOS (19 PARTIDOS)

ARIDAI CABRERA (47 PARTIDOS)

Temporada 2018-2019

LEO SUÁREZ

ANTE BUDIMIR (+24 PARTIDOS)

STOJLIKOVIC

Escucha las declaraciones de los jugadores a su llegada a la isla.