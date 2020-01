La Oficina Anticorrupción ya dispone del listado de cargos que cobran los pluses de transporte y vivienda

La Oficina Anticorrupción de Balears ya ha recibido el listado de todas las personas que cobran los 22.000 euros al año en concepto del plus de residencia y transporte del Govern. Son 15 cargos directos del Ejecutivo y cuatro más que trabajan para empresas públicas autonómicas.

Según ha podido saber la Cadena SER, la oficina dirigida por Jaime Far ya ha recibido el listado de todas las personas que perciben este sobresueldo y en el listado enviado por la conselleria de Administraciones Públicas aparecen 19 nombres. 15 son de cargos del Govern y otros cuatro pertenecen a empresas públicas como IB3, Ports Illes Balears, Abaqua y AETIB.

Una vez recibida esa documentación requerida a la conselleria, desde la oficina se va a ir citando a todos y cada uno de los cargos que perciben ese dinero para que justifiquen que cumplen con el requisito de tener su residencia habitual fuera de la isla de Mallorca. Después se emitirá una resolución en la que el departamento dirigido por Jaime Far explicará si se cumple o no y, por tanto, si hay alguna irregularidad.

Aquí en la SER, Far ya explicó la semana pasada que en caso de incumplimiento se va a pedir que se devuelva el dinero percibido durante el tiempo que corresponda. Desde la Oficina Anticorrupción disponen de seis meses para tramitar y resolver las denuncias que van recibiendo aunque fuentes de esta entidad explican a la SER que se le va a dar un tratamiento prioritario por el revuelo y la polémica que ha suscitado el tema.

Tal y como ya contamos hace unos días, la Oficina Anticorrupción ha recibido tres denuncias anónimas al respecto por lo que la primera decisión que se tomó fue la de requerir al Govern que facilitara un listado con el nombre de todas las personas que están cobrando actualmente ese dinero. Far no quiso entrar a valorar la cantidad en sí pero sí que dijo en la SER que cualquier dinero público que no se justifica "está mal gastado".