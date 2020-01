La CEV convocará una gran manifestación si la ministra Montero no cumple con la financiación autonómica

La patronal autonómica CEV anuncia una gran manifestación reclamando la reforma del sistema de financiación, si la ministra Montero no cumple sus compromisos de abrir la negociación cuanto antes y que para el cambio no sea necesaria la unanimidad de todas las autonomías sino que baste el acuerdo de la mayoría de ellas.

Lo ha anunciado el presidente Salvador Navarro que espera que la incorporación de Catalunya a esa reivindicación, ayude a que se consiga. Navarro recuerda que la ministra María Jesús Montero hizo esos anuncios en el encuentro SER celebrado el pasado mes de octubre en Valéncia cuando aún estaba en funciones.

Navarro admite que se esperará un tiempo prudencial pero si la solución no llega se convocara a la sociedad civil valenciana como se hizo hace dos años siendo entonces el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Navarro afirma que en esta reivindicación la patronal y los sindicatos se han quedado solos.

Diálogo social a la valenciana

Según Navarro el gobierno de España tiene un espejo en el que mirarse en el diálogo social que existe en la Comunitat Valenciana y espera que no se adopten decisiones unilaterales sin contar con la patronal española porque sería un monólogo social. Navarro espera que el gobierno pueda sacar adelante los presupuests porque sin las cuentas el ejecutivo no funcionará. No teme al gobierno de coalición con la entrada de Podemos en el gobierno de Sánchez porque la experiencia en la Comunitat ha sido positiva, aunque eso sí Navarro cree que el Botànic 2 no es igual que el Botànic 1. Según él, el noviazgo de cuatro años entre los socialistas y Compromís se ha enfriado, y opina que a veces en el seno del Consell hay más oposición dentro que fuera.

A favor de la ampliacion norte del puerto y la gestion privada en Feria Valencia

El presidente de la patronal autonómica CEV Salvador Navarro opina que si los políticos intervienen en el puerto de València cómo intervinieron en las cajas de ahorro de la Comunitat perderemos la joya de la corona. Hoy acaba el plazo para la presentación de alegaciones a la ampliación norte y la CEV ha presentado 195 a favor. Navarro insiste en que la oposición de algunos como Compromís al proyecto es una cuestión política que genera inseguridad jurídica a la empresa que lo promueve que va a invertir mil millones, y que además podría marcharse a otro puerto incluso de fuera de España.

y sobre Feria Valencia, Navarro avanza que a corto plazo habrá una solución de la deuda que se tiene con los bonistas, y sobre el modelo de gestión es partidario de la colaboración público privada porque "la gestión publica no garantiza un modelo ágil y eficaz".

Proyectos 2020

En clave interna de la CEV espera este año unos ingresos de 2,7 millones, el año pasado han sido 2,3 y destaca que la mayor parte procederán de las aportaciones privadas porque su modelo es percibir cada vez menos subvenciones públicas, aunque no se debe olvidar que la patronal es un agente social.

Avanza que por primera vez la CEV tendrá un representante en Bruselas, que trabajara en la Oficina de la Comunitat, para ser "lobby de presión". El candidato se elegirá el próximo día 30 de enero. Se ha descartado la elección de un representante en Madrid, porque esa tarea la asumirá Salvador navarro que es vicepresidente de la CEOE.

Precisamente el próximo 22 de enero, aprovechando la celebración de la junta directiva de la CEOE los representantes de la CEV se reunirán con los diputados valencianos socialistas en el Congreso para abordar las demandas de la Comunitat para los presupuestos, y como también tiene previsto reunirse con los diputados del PP avanza que les pedirá a todos que antepongan los intereses de la Comunitat a los intereses de partido.

También en Madrid se hará una jornada sobre los puertos de la Comunitat que es "el mercado natural" y se promocionarán los puertos en Murcia, Aragón y Castilla- La Mancha y aún habrá otra jornada más: la que se celebrara antes de que acabe febrero en la localidad castellonense de Benicarló con la patronal catalana Foment del Treball. Ademas habrá encuentros con las patronales de Murcia, Baleares y Andalucía para abordar la financiación autonómica y junto a Murcia la CEV va a pedir una reunión con la vicepresidenta de Transición Ecológica para abordar el trasvase Tajo-Segura y las necesidades de agua de las dos autonomías.