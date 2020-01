Lambán: "Esperamos mucho de este gobierno" de Pedro Sánchez

El presidente de Aragón tiene una visión positiva del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con el que quiere ponerse a trabajar lo antes posible, "retomando los asuntos pendientes, las inversiones, los programas y las iniciativas, desde un punto de vista por nuestra parte, esperamos mucho de este gobierno".

Son palabras de Javier Lambán antes de comenzar la reunión que ha tenido con el grupo socialista en las Cortes de Aragón. El presidente aragonés ha pedido que se reúna de forma urgente la Comisión mixta de asuntos económicos - financieros , que recoge el Estatuto de Autonomía. Una reunión para hablar de las inversiones del Gobierno Central en Aragón, ahora que el ejecutivo de Sánchez va a elaborar los Presupuestos Generales del Estado.

"España ha de invertir en Aragón en relación con la superficie de la comunidad y es uno de los criterios que se tiene que adoptar, según el Estatuto, y en relación con nuestras particulares circunstancias orográficas y demográficas, vamos a solicitar lo más rápidamente posible la reunión de esta comisión", ha remarcado el presidente aragonés.

Javier Lambán ha señalado que las conversaciones con Pedro Sánchez son cordiales, pero no ha precisado si han hablado después de su investidura. Con la que sí ha hablado esta mañana es con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. "Es a la única que no conocía personalmente y nos hemos emplazado a que viaje a Zaragoza cuando antes, nos conozca, le conozcamos a ella y entablemos la relación que teníamos con el gobierno anterior en esta materia tan delicada y sensible para una comunidad autónoma".