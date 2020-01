Nunca es demasiado tarde para nada: Imanol Arias (se) estrena en el Principal

Imanol Arias (se) estrena en el Principal. Nunca, hasta ahora, había pisado sus tablas, así que solo podía hacerlo a lo grande, con el guion en sus manos de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. «Nunca es demasiado tarde para nada», farfulló el coronel.

Dirigido por Carlos Saura, olvídense del Ramón de Anillos de oro, del Lute; del inspector Flores de Brigada Central; de Severo Ochoa; de Calígula; del mismísimo Antonio Alcántara…

Imanol Arias es el coronel de Gabo, «un hombre árido, de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo» que de tan pobre toma café revuelto con óxido de lata; que anda por ahí con un paraguas que solo sirve para contar las estrellas y se afeita al tacto porque carece de espejo. Un veterano de guerra que por toda fortuna posee un gallo de pelea que salvará su vida de la miseria, herencia de un hijo muerto. Ese que lo único que no ha perdido es la dignidad; tampoco la esperanza porque que algún viernes la lancha del correo traiga noticia de su maldita pensión…«La ilusión no se come», dijo su esposa. «No se come, pero alimenta», contestó el coronel.

Imanol Arias ha charlado con Carlos Arcaya de una obra que le ha reencontrado con el teatro, "el lugar donde empieza todo (...) una necesidad (...) un regalo". En la parte superior de este artículo puede escuchar de nuevo su conversación.

PERSONAJES

El coronel: Imanol Arias

Mujer del coronel: Cristina de Inza

Sabas y abogado: Jorge Basanta

Médico: Fran Calvo

Mujer de Sabas, dependienta de correos y cantinera: Marta Molina

REPRESENTACIONES

Teatro Principal de Alicante

Viernes 17 de enero, a las 20:30 horas, y sábado 18, a las 18:30 y 21:00 horas.