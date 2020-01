Tino Tovar: "Quiero que mi comparsa sea vitalista"

Tino Tovar fue el último protagonista del programa SERxCuatro. A menos de una semana para que su nueva obra se estrene en el Gran Teatro Falla, uno de los autores de comparsas más premiados en la última década visitó los estudios de Radio Cádiz para hablar del próximo concurso y repasar algunos asuntos de la fiesta de Don Carnal.

Reconocía Tino que para este carnaval tiene preparada "una comparsa que creo que es necesaria en este año. Esta idea que tengo sólo la podría sacar en este año. Un carnaval rebelde y que levante las alas".

Tras un año de parón sin concursar, Tino vuelve con las pilas cargadas. "Los días de carnaval me hacen importante en la vida. Saber que haces feliz a alguien es bonito. Entendía que la masa de gente que me dio tanto podría tener un año de tristeza y creía que no le podía fallar a la gente y sentía que tenía que poner mi granito de arena".

El autor encuentra en su entorno el apoyo que necesitaba para volver a poner una agrupación en el Teatro "He estado a pique de amarrar. Esto es muy sacrificado y cuando te vas... En casa me animaron. Me conocen haciendo carnaval y la vida en casa está organizada con esos meses de caos. Yo soy más feliz cuando hago Carnaval". "El carnaval conlleva sacrificios pero cuando veo que ellos lo disfrutan y el carnaval me hace ser mejor persona. El Carnaval me hace recuperar un lado mío que es más yo que el del trabajo".

Entiende Tino que cada año se espera que mejore el nivel del anterior y que sorprenda con algo totalmente diferente. "Se espera que cambie de un año para otro porque mi dinámica es así. Mi letra y música se orienta a lo que represente en ese año. La letra, la música, palabras que le peguen al personaje... La gente espera de mí eso. Hay autores que cambian de disfraz y de idea y luego el audio tiene semejanza con otro año y se permite esa licencia".

Tino reconoce que este año también quiere valorar otras cosas del carnaval. "Yo quiero ganar, pero vengo desmitificando los premios. Quiero llevarme el primero, pero en una balanza pones la sensación del primer día la superpongo al premio. Prefiero ser cuarto y que disfruten que quedar primeros y que la sensación de los cuatro días no se disfruten. Lo bonito es llegar al teatro y tener un día emotivo, que disfrutes y hagas disfrutar a la gente".

Sobre las declaraciones de Javi Bohórquez en SERxCuatro dice que "entiendo que las sensibilidades están a flor de piel y hay que respetar las opiniones. Hay que tener mucho tacto, pero pienso que el legado de las personas es muy importante y sólo se convierte en inmortal a través del recuerdo y si se hace desde el cariño lo que se hace es hacer eterna a la obra y a la persona. Hay que respetar las sensibilidades, pero me gustaría que entendieran que hay gente que de verdad siente emoción y cariño. Los recuerdos son, admiración y para hacer eterna a las personas".

Por último, Tino reconocía que hace "carnaval porque me hace ser mejor persona. Nací en Cádiz y hacer carnaval me hace ser mejor persona. Este año quiero que mi comparsa sea vitalista, que ilumine al Falla que nos llene de luz".