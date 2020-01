El primer teniente de alcalde de Barcelona lamenta la "metedura de pata" de Díaz Ayuso

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha advertido hoy del riesgo de jugar con "un tema muy sensible" tras las declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que aseguraba que Madrid irá "a por el Mobile World Congress". Entrevistado en La Ventana de Madrid, Collboni ha calificado las declaraciones de Ayuso de "metedura de pata de alguien que no conoce o no quiere conocer cómo funciona el negocio" de las grandes ferias internacionales. "Ha hecho esas declaraciones de forma improvisada y desde el desconocimiento".

El responsable político catalán ha explicado que la salida de Ayuso tiene menos sentido si cabe porque "los grandes competidores no serán nunca ciudades españolas, serán otros continentes". Es decir, que si saliera de Barcelona, el Mobile World Congress podría abandonar España.

En este sentido, Collboni ha destacado la capacidad de Barcelona para construir un espacio adecuado para el Mobile Congress, así como para otras ferias que la han situado como referente en nuevas tecnologías y ha apuntado que "Madrid puede tener perfectamente sus congresos, como Barcelona". Pero ha apuntado que "lo que ha hecho la señora Ayuso ha sido tirar piedras sobre nuestro propio tejado, que son los intereses del país. Que Barcelona sea una potencia en la economía digital beneficia al conjunto de España".