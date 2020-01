El Coronel se marcha, pero estará muy cerca

El coronel de la Guardia Civil Jesús Narciso Núñez, ha visitado hoy radio Algeciras con motivo de su traslado a la Comandancia de Cádiz y abandonar la de nuestra comarca después de 4 años y medio.

Núñez ha calificado esta comandancia como compleja, abarca por demarcación todo el Campo de Gibraltar, única comarca de España que tiene tres aduanas (La Línea- Gibraltar, Algeciras, Tarifa). El coronel ha recordado la importancia del puerto y el volumen de personas que se mueven por estas aduanas.

El jefe del Instituto armado resalta que el Campo de Gibraltar es "verde", cuenta con una extensión 1.524 kilómetros cuadrados, y señala que han sido años muy complejos y que se han complicado bastante, "ahora mismo la situación ha sido reconducida, tenemos un Plan Especial de Seguridad que ya ha dado sus frutos y los sigue dando y los va a seguir dando porque así nos lo ha trasladado el Ministro del Interior en nuestra última reunión".

"No puede haber ni un paso atrás, porque esto es como en la guerra cuando se deja de perseguir al enemigo, cuando se deja de atacar al adversario, se reagrupa, se reorganiza y vuelve a contratacar", argumento Núñez.

Según el Coronel, el fallecimiento de Fermín Cabezas en acto de servicio persiguiendo un vehículo que iba cargado de hachís, ha dejado una huella profunda en la comandancia, "siempre que se presta servicio asumen una cuota de riesgo muy importante".

El jefe de la comandacia algecireña insiste en que queda pendiente un refuerzo de la plantilla, tras los años de crisis, "adecuar las plantillas a las necesidades reales, estas plantillas, no han tenido la actualización que corresponde".

Núñez será el nuevo jefe de la Comandacia de Cádiz, el resto de la provincia menos el Campo de Gibraltar.

El nuevo jefe de la Comandancia gaditana ha participado en operaciones Internacionales de Cooperación Policial y Asistencia Técnica en Nicaragua, como director del Curso de Protección de Personas y Guatemala como Consejero de Seguridad, y de Mantenimiento de la Paz en Bosnia-Herzegovina como Jefe de Control de Movimientos, en Irak como Jefe de Seguridad y en Líbano como Jefe de Seguridad, lideradas por la Unión Europea, Naciones Unidas y la OTAN.

"Me gusta la Guardia Civil, me gusta poner en valor el trabajo que ha hecho tan extraordinario todos los que nos han precedido en la Guardia Civil", explica sobre el contenido de los libros que ha publicado.

Núñez ha explicado que en los cuatro años y medio que ha trabajado en nuestra comarca no ha podido escribir, "tan sólo algunos artículos aprovechando mis viajes a la capital porque además como el tren tarda cinco horas y media a Madrid, cuando me monto en el tren tengo tiempo para escribir y eso, si no se estropea".

Lo que más le ha gustado al coronel de la comarca, sin duda es su riqueza natural "la parte más bonita de la provincia de Cádiz la tenemos aquí, tenemos la suerte de que más 60 % del Campo de Gibraltar es Espacio Natural protegido, por haber sido territorio militar" a lo que suma el factor humano, "y la parte más negativa viene derivada de dos temas fundamentales el narcotráfico que es lo que destruye a nuestra juventud y el drama de la inmigración irregular".