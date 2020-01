Las ocasiones en las que Díaz Ayuso criticó el 'pin parental' de Vox

Vox quiere que el ‘pin parental’ también sea una realidad en Madrid, esa será también una de sus condiciones para negociar los presupuestos de 2020, con la amenaza de no aprobar las cuentas si finalmente Isabel Díaz Ayuso no acata esa condición.

Lo cierto es que en el acuerdo de investidura que firmaron PP y Vox no está ese pin parental, tampoco figura en el pacto de gobierno que los populares sellaron con Ciudadanos. No lo solo no está, es que, además, ha sido la propia presidenta madrileña quien se ha mostrado muy crítica en varias ocasiones con esta medida de Vox, tanto en sus intervenciones en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, como en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Aquí van algunos ejemplos:

1. “No lo voy a permitir”

“Vox hace frente a problemas insignificantes que no existen, no metan la política en las aulas. No lo voy a permitir […]. Bastante crispación hay como para que nos encontremos que una clase hay una mamá de Vox y un papá de Podemos decidan que no les gusta los contenidos que se dan".

2. “Es una intromisión en la labor del docente”

“Nosotros no contemplamos el pin parental porque consideramos que es una intromisión en la labor del docente. Si los padres pudiesen controlarlo todo a priori, podría encontrarnos con circunstancias como padres que no quieren que a sus hijos se les hable de la historia de España, de quien fue Adolfo Suárez… La libertad de cátedra de los profesores es lo primero”

3. “No contemplamos el pin parental en Madrid"

"Si acabamos de la autoridad del profesor en las aulas, díganme qué va a quedar de la educación. Qué va a pasar si ponemos en tela de juicio una y otra vez lo que hacen los profesores con sus alumnos. No puede ser que se rompa el vínculo entre profesor y el alumno".

4. “Si no le gusta, saque a sus hijos"”

"No podemos permitir que la política entre en las aulas. Si no le gusta a usted [Rocío Monasterio] lo que le están dando sus hijos saque a sus hijos de esos colegios".

Lo más parecido al pin parental que hay en Madrid - en un claro guiño a Vox- es el compromiso de Isabel Díaz Ayuso de que los os centros educativos sostenidos con fondos públicos "anunciarán en su programación anual, con anterioridad al plazo de inscripción, tanto el proyecto educativo como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas, con el fin de que los padres puedan conocerlas y tomar una decisión sobre la elección del centro que consideran más adecuado para sus hijos", recuerdan desde el equipo de la presidenta madrileña.