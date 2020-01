¿Qué es el 'pin parental'?: la primera batalla ideológica del Gobierno frente a las derechas

No ha pasado ni una semana con Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y ya está abierta una determinante batalla ideológica, la de la educación. Las posiciones de partida están claras: la coalición progresista tiene intención de derogar "en semanas" la ley Wert, la que incluye, por ejemplo, la Religión como materia computable para nota; el bloque de la derecha y la ultraderecha ha tomado Murcia como exponente del modelo que quiere imponer en las escuelas: el del pin parental de Vox.

¿Qué es el 'pin parental'?

El pin parental otorga a los padres la capacidad de vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar. Esos contenidos que permite vetar el pin parental son los de igualdad o educación sexual, y, curiosamente, están recogidos en la LOMCE, la última ley educativa del PP. El pin parental es, en realidad, un papel. Un documento que los colegios que lo apliquen tienen que repartir entre los padres para que den su consentimiento a que sus hijos participen en actividades complementarias en las que, según Vox, se les adoctrina. Se trata de charlas sobre la igualdad, la diversidad sexual o contra la violencia machista, por ejemplo. Estas actividades pueden realizarse dentro o fuera de los centros son obligatorias, forman parte del currículo, y son evaluables.

Los problemas que causa el 'pin parental'

Raimundo de los Reyes, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria, considera que "los centros se están viendo obligados a solicitar la autorización de los padres para actividades que por su naturaleza no era necesario". Se refiere De los Reyes a "actividades evaluables que forman parte de la programación del centro", por lo que además del "trastorno burocrático" para la dirección del centro, supone "interferir en la adecuada educación integral de los jóvenes". Esas actividades complementarias y evaluables están programadas para mejorar la posibilidad del alumno de adquirir los estándares de aprendizaje. Como ejemplo, Raimundo de los Ríos explica que una actividad es comprender un cuadro viendo una diapositiva o en el museo. "El problema es que el pin parental se ha hecho extensivo a cualquier actividad. Si el niño no tiene el permiso expresa de los padres, incluso por despiste, no puede asistir a la actividad y hay que buscarle una actividad paralela".

Primero Murcia, ¿y después?

El Partido Popular y, finalmente, también Ciudadanos, han aceptado el pin parental en Murcia. No será un decreto, como quería Vox, pero en los presupuestos regionales que votarán a favor los tres partidos se comprometen a desarrollarlo. Esa misma medida Vox también la exigió en Andalucía y anuncia que la va a exigir en Madrid. Lo defiende Rocío Monasterio, cuando dice a Díaz Ayuso y Aguado que "no tendrán ningún problema en defender la libertad de los padres, que es el pin parental". La respuesta del vicepresidente Ignacio Aguado, que es de Ciudadanos, es que no está de acuerdo en este pin parental: "En los colegios debe haber una educación reglada que no puede ser arbitraria, no tiene ningún tipo de sentido".

El Gobierno recurrirá el 'pin parental' porque "vulnera el derecho a la educación"

La ministra de Educación, Isabel Celáa, explicó en Hora 25 las razones por las que el Gobierno recurrirá cualquier iniciativa que implante el pin parental: "Vulneran el derecho a la educación integral de los alumnos y alumnas, que tienen que desarrollar al máximo su personalidad, y vulnera además en el respeto a los principios democráticos de la convivencia". El Gobierno entiende que el pin parental vulnera el derecho del niño a ser educado y el derecho del profesor a la autonomía pedagógica, además de que, en su opinión, excede las competencias de las comunidades autónomas.