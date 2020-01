Xavi Rey vuelve a la enfermería

Uno de los nombres propios de la temporada entre los médicos del BTTB, Xavi Rey, vuelve a ser noticia por haber recaído de esa lesión del tendón peróneo que arrastra desde principio de temporada, y que le ha mantenido entre la luz y la sombra hasta el momento.

El jugador, tras una gran actuación durante la primera parte en el encuentro de la jornada anterior frente al Tau Castelló, tuvo que reducir su aportación en la segunda parte porque ya prensentaba molestias en la zona mermada del tobillo, las cuales aumentaron en una de las últimas jugadas del partido, cuando el catalán sufriera con el impacto a tierra tras intentar taponar.

El técnico del conjunto palmesano, Félix Alonso, no es optimista de cara a la pronta recuperación del jugador: "Estamos a la espera de tener el lunes o el martes un diagnóstico definitivo y ver realmente qué es lo que tiene, pero vamos, optimistas no somos"

Ha dejado claro además, que lo primordial en estos momentos es recuperar al jugador por encima de cualquier cosa, y asegura que van a hacer todo lo posible para contar con un Xavi Rey en plenas condiciones ya que, asegura, "para nosotros va siempre la persona por encima del jugador", por lo que además, si cabía alguna duda, "Xavi Rey será jugador de esta plantilla hasta final de temporada sea el diagnóstico que sea".

Por otro lado, tal y como avanzara el técnico para SerDeportivos Baleares en el 'Scouting', Matt Stainbrook está prácticamente recuperado de su lesión en la rodilla, si bien no está todavía en plenas condiciones, aunque contará con minutos en el primer encuentro de la segunda vuelta esta semana, lo que supondrá su esperado debut en Son Moix esta temporada, ante la afición palmesana.

En el aparto baloncestístico puro, el Mallorca Palma recibe a su primer verdugo de la temporada, el Liberbank Oviedo, conjunto que no está realizando buenas actuaciones esta temporada, lo que le ha llevado a ocupar, a inicios de la segunda vuelta, la posición número 16 (de 18) con un balance de 5 victorias y 12 derrotas. Curiosamente, todo lo contrario que el equipo palmesano (12-5). Pero vistos los antecedentes del Palma, que no se le están dando bien los equipos inferiores en casa, para el técnico palmesano se trata de un equipo muy complicado: "Me parece un equipo muy peligroso sin ningún género de dudas, más allá de la posición que ocupen. Es verdad que han tenido problemas con las lesiones, cambios de jugadores, algo que te provoca una falta de continuidad, pero por otro lado cuentan con jugadores que bien podrían ser titulares en cualquier plantilla de la competición"

Así se ha plasmado en el penútimo entreno antes del encuentro, donde el técnico Félix Alonso ha pedido mucho ritmo, mucha intensidad, y ha insitido, sobre todo, en el ataque sobre zona, algo que se espera le plantee el conjunto de Oviedo. Todo, a partir de las 18.00h de la tarde en el Palau de Son Moix, en la "revetla de Sant Sebastià" el próximo domingo 19 de Enero.