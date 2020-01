Manix Mandiola: "La gente lesionada me genera muchas dudas, en fútbol el rendimiento es inmediato"

El Atlético Baleares ha entrenado esta mañana en una nueva sesión con la mira puesta en el partido contra Las Palmas B del próximo domingo a las 13:00h. José García se desvincula del club, el jugador no tenía minutos y esta misma mañana se despedía de sus compañeros a lo largo del entrenamiento. Otra posible salida que suena en torno a la entidad es la de "Canario" por la larga duración de la lesión y la llegada de otro jugador en su zona del campo como Shashoua:

Manix: "Sobre altas y bajas nosotros hablamos en una comisión y yo digo mi opinión y después de hace lo que dice la dirección deportiva"

La posible baja de canario dejaría ficha libre para cambiar cromo por cromo y el nombre que suena es el de Óscar Gil, defensa que podría reforzar la zaga del Baleares. Hablaba Manix también sobre ese posible refuerzo:

"A mí cuando me preguntan por un nombre yo doy mi opinión también, pero no es lo que yo quiera, también me gustaría que viniera Sergio Ramos pero los que deciden son la dirección deportiva"

La llegada de Shashoua, jugador inglés también ha hablado Manix, algo escéptico el técnico:

"A mí la gente como Samuel me crea muchas dudas, gente que está lesionada, el futbol es de un rendimiento inmediato, son opiniones que yo digo lo que me toca pero luego hay otras personas que toman las decisiones"

Movimiento en las próximas semanas habrá, ya lo dijo su director deportivo Patrick Messow, de momento Las Palmas B este próximo domingo a las 13:00h hora peninsular.