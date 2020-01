Bordalás reconoce que "el Leganés ha mejorado con Aguirre"

José Bordalás, entrenador del Getafe C.F, devolvió los halagos a Javier Aguirre que el mexicano regaló al técnico azulón en SER Deportivos. "Es un entrenador con muchísima experiencia. Es un magnífico entrenador, siempre lo ha sido. Esa experiencia te da más sabiduría. No me sorprende que el equipo haya mejorado porque tienen un buen entrenador. El equipo está en una buena dinámica y con mucha confianza por los resultados. Por lo tanto, sí que ha mejorado", comentó.

Además, destacó que el encuentro será "complicado" por la buena dinámica en la que se encuentra el Leganés y dejó claro que será difícil para ambos clubes porque un derbi es un duelo de mucha rivalidad.

“Igual que después de las victorias nunca pienso en el pasado, siempre he tenido los pies en el suelo, y ahora no voy a cambiar. El hecho de que llevemos dos jornadas de Liga sin ganar no me preocupa, sabemos cuál es nuestro objetivo”, defendió sobre la racha azulona, que además sufrió la eliminación en Copa del Rey.

DEYVERSON, A PUNTO…

Deyverson ha anotado una media de un gol cada cuatro partidos en su vuelta a Brasil / Alexandre Schneider/Getty Images

SER Deportivos adelantó que el Getafe incorporará a Deyverson como cedido desde la S.E. Palmeiras. El delantero de 28 años estaría desde este viernes en Madrid dispuesto para el reconocimiento médico y cerrar el fichaje. En el equipo verdão ha disputado 100 partidos oficiales desde su vuelta a Brasil en 2017, anotando 24 goles. En España pasó por Levante UD (33 partidos, 9 goles), que también lo cedió al Deportivo Alavés (32 partidos, 7 goles) con Mauricio Pellegrino en el banquillo vitoriano.

Existe una cláusula por la que si el jugador paulista disputa la mitad de los partidos y anota más de 10 goles el club de Angel Torres deberá ficharle por 5,5 millones de euros (un montante similar al de su pase desde el club granota al Palmeiras). La llegada cubrirá la plaza de Enric Gallego si se marcha al C.A. Osasuna, aunque la posible salida de Djené Dakoman al Arsenal F.C. son otros movimientos posibles en las próximas horas, mientras que el club habría cerrado al delantero Antoñín (Málaga C.F.) para la próxima temporada.





… Y CLEMENTE VILLAVERDE

Clemente Villaverde, consejero del C. Atlético de Madrid, está "a un paso" de cambiar de club para convertirse en el nuevo director general del Getafe, según afirmaron a EFE fuentes del club azulón.

La salida de José María Durán del Getafe después de tres años como director general del conjunto del Coliseum para marcharse al R.C.D. Espanyol, deja un hueco en el equipo. Si finalmente se completa la operación, Villaverde abandonará el club rojiblanco después de 35 años de relación incluidas ocho temporadas como jugador entre 1981 y 1987 en los que disputó 127 partidos.