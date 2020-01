En libertad el menor detenido en Parla acusado de apuñalar mortalmente a una mujer

No hay ni un solo punto de conexión entre las características físicas del menor de 15 años detenido y la descripción de los testigos del crimen que acabó con la vida de una mujer de 46 años en Parla la madrugada del martes. Según han confirmado fuentes de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, el Ministerio Público no ha hecho ni siquiera rueda de reconocimiento porque no tienen ninguna prueba de la partición del joven en el suceso.

La Policía Nacional confirmaba que la detención se había producido el miércoles por la tarde, un día y medio después del apuñalamiento mortal, y que en el registro de la vivienda se había hallado el posible arma homicida. Sin embargo a la Fiscalía no ha llegado este cuchillo y no se han presentado pruebas que relacionen al menor con el crimen, que sin embargo, según los agentes policiales, ya había atracado en el pasado el comercio regentado por la víctima.

No obstante la investigación prosigue su curso y no se descartan nuevas actuaciones en función de las pruebas que se presenten.