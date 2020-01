Blanca Portillo: "Quiero vivir la vida con los ojos abiertos, no dejar que vaya pasando"

Para Blanca Portillo representar ‘Mrs. Dalloway’ es un honor. Y es que una de las grandes sorpresas que se encontrará el público al ver esta obra es comprobar cómo a pesar de estar escrita a principios del siglo pasado “tiene un eco de hoy que la hace completamente creíble, actual y reconocible”, según ha comentado la actriz en una entrevista concedida a SER Madrid Sur.

'Mrs. Dalloway' es la adaptación de la gran novela de Virginia Woolf, con versión de Michel De Cock, Anna Maria Ricart y Carme Portaceli, directora esta última de la obra, en la que Portillo da vida a una dama de la alta sociedad inglesa, Clarissa Dalloway, que prepara una fiesta para su marido. En el transcurso de esta preparación, con las campanadas del Big Ben de fondo, irá recordando el paso del tiempo y las experiencias le marcaron. “Es un día en la vida de esta mujer que va a organizar una fiesta por la noche y es todo lo que le pasa en ese día, sus pensamientos, sus recuerdos, las decisiones que ha tomado, un viaje por el sistema emocional de esta mujer, que es muy sorprendente”.

Portillo, que asegura aprender de los personajes que interpreta, porque “te tienes que meter en ese ser humano, intentar entenderlo, identificarte con él”, reconoce que Clarissa le ha enseñado a ver la vida de otra manera. “Yo estoy en la franja de edad que ella tiene, esa supuesta y extrañamente llamada madurez. Con el paso del tiempo se da cuenta de que las decisiones que ha tomado implica cosas a las que ha renunciado, al llegar a cierta edad descubres que tu vida te la has construido tú y que es exactamente como tú la querías y si no es así tienes que asumir esa responsabilidad”. El personaje le ha llegado justo cuando empieza a darse cuenta que la juventud ya no existe en su vida, “pero bueno no importa, ahora llega la madurez que también está muy bien”, dice riendo.

‘Mrs Dalloway’ es una obra ambientada en el periodo de entreguerras en la que se habla de cosas tan actuales como el feminismo, la represión sexual, la hipocresía moral e incluso el suicidio. No hay que olvidar que la autora acabó suicidándose y en la obra plantea el suicidio con naturalidad, afirma Portillo, quien coincide con Woolf en extrañarse en que este asunto no se enuentre entre los grandes temas de la Literatura.

Reconoce ser una actriz que apuesta por temas fuertes comprometidos y a veces dramáticos, “me llaman intensa Portillo”, dice entre risas y bromas, y aunque asegura que disfruta de la vida y se lo pasa bien, cree que es necesario vivir la vida“con los ojos abiertos” y no dejar que los días vayan pasando sin más. Y así, con ese convencimiento, encara un año apasionante y lleno de proyectos que se extienden a 2021. Hasta junio, nos cuenta, continuará con la obra de Virginia Woolf y paralelamente empezará a dar clases a jóvenes que se preparan para ser actores. Será algo puntual, pero reconoce que “le apetece muchísimo”. Después hay proyectos de cine y para dirigir, ambas cosas ya en el año próximo. De momento, podremos disfrutar de ella y de 'Mrs. Dalloway' en Fuenlabrada, este domingo, en el teatro Tomás y Valiente.