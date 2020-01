"¿Cómo vamos a tener un hijo si es un bien de lujo?"

Juventud, alquiler y precariedad laboral. Un bucle en el que muchos se sienten atrapados. El 80% los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieren emanciparse en la Comunidad de Madrid no pueden hacerlo. Solo para pagar el alquiler tendrían que dedicar el 110% de su sueldo. No llegan, y por eso no se van de casa de sus padres.

Según el informe del Observatorio de Emancipación presentado por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, las mujeres en esto también lo tienen más difícil. Solo el 11% de las chicas pueden emanciparse frente al 23% de los hombres.

Con todo esto, la fotografía que nos deja de la situación de los jóvenes en Madrid no es en este momento muy optimista. Un 27% de ellos está en riesgo de pobreza.

Carlos paga 760 euros de alquiler por un piso pequeño en Lavapiés que comparte con su pareja. Tiene 24 años y trabaja a media jornada como captador de fondos en una ONG, sin posibilidad de completar la jornada. Con un sueldo de 600 euros están pensando en irse de Madrid. "Aquí no me puedo permitir ningún lujo, la casa, la comida y cuidad a mi perro".

Reconoce que la condición de "precario" es algo que le acompaña a él, y a todos sus amigos. "Los únicos que se salvan ahora son los funcionarios". El resto, contratos precarios, trabajes donde trabajes, y con la sensación de que te pueden echar en cualquier momento aunque tengas un contrato indefinido"

A su lado Joan, 25 años. Vive con su novia en Valdemoro en un apartamento por el que paga 300 euros. Cree que han mejorado algo las condiciones laborales, pero el problema en su caso, como les ocurre a otros muchos "solo nos dejan trabajar media jornada, aunque quisiéramos trabajar a jornada completa no nos contratan".

El informe del Observatorio de Emancipación pone el acento en la "subocupación". Un 15,7% de los jóvenes trabajan menos horas de las que podrían o quierrían en la comunidad de Madrid. Por eso concluye que "los jóvenes que se emancipan lo hacen de forma precaria "

Ana y Alberto aprovechan su descanso para merendar, sentados en el poyete de uno de los laterales de la cadena de ropa en la que trabajan. Para ellos con 25 y 26 años, "la precariedad es trabajar los fines de semana por la noche para poder pagar el piso, los horarios interminables, incluidos festivos y domingos... "Trabajas para pagar el piso, la comida y nada más" . La capacidad de ahorro es algo que no conocen.

"El problema es que ves como tus padres se han labrado un futuro y tú no avanzas. ¿Cómo va a haber niños si son bienes de lujo? Pregunta sin respuesta que lanza en voz alta con una sonrisa que suena a resignación.