Mala pinta (0-1)

El Algeciras ha puesto fin a su semana más difícil con una derrota ante el Real Murcia por la mínima en un partido muy pobre en ataque de los algeciristas que se contagiaron de la presión en la que están sumidos en las últimas fechas y que le sitúa de nuevo en zona de play-out de descenso condenado a un sufrimiento interminable esta temporada.

El encuentro arrancó con susto para el conjunto algecirista que vio como en el minuto 2 Lopito tenía que intervenir con el pie para evitar el gol de Víctor Curto que recibió libre de marca dentro del área.

Ese susto inicial hizo despertar al conjunto algecirista al que de nuevo le costaba horrores llegar a la portería de Marcellán. En el 14' Karim colocó un buen balón sobre Antoñito que no llegó por poco al envío del punta de Ghana. Acto seguido, el 0-1, obra de Víctor Curto que aprovechó el enésimo regalo de la zaga rojiblanca tras un balón en el que Borja Vicent pecó de inocente y se la dejó en bandeja al '10' murcianista para abrir el marcador.

El gol no sentó bien a los de Fernando Gallego que trataron de reaccionar pero de forma muy tímida con un par de intentonas de Choco y Pablo Ganet que no inquietaban a un rival bien plantado en defensa y que tenía claro cual era el guión de partido a seguir. Aguantar, esperar, arañar segundos al cronómetro en cada jugada y tratar de pillar por sorpresa a un Algeciras que empezaba a sentir la presión del resultado y la situación que ha vivido durante los últimos días.

La cosa pudo cambiar si Karim engatilla con la cabeza un buen centro pasado al segundo palo que entre Marcellán y el larguero evitaron que la pelota entrase a la media hora. En la jugada posterior fue Benítez el que tampoco encontró fortuna con la portería. El tramo final del primer tiempo fue un quiero y no puedo de los de La Menacha que se contagiaron del criterio permisivo del colegiado Del Río Lozano que sacó de quicio a los de casa ante la ausencia de tarjetas amarillas mostradas en el partido.

Tras el paso por vestuarios, los locales vieron como la película no había cambiado en exceso. Los de Adrián Hernández tenían la receta bien conocida, hacer un partido largo, y en esa tesitura el Algeciras rozó la desesperación. Más allá de un centro de Braganza en el 55' que Iván dejó pasar y no encontró rematador y un disparo de Benítez por encima del larguero en el minuto 68 tras el saque de una falta, no se pudo destacar nada más positivo en ataque de los algeciristas que rozaron el esperpento en un partido malo de solemnidad.

El Murcia tampoco es que fuese el Barcelona del Dream Team, no nos vamos a engañar, pero es que la historia de equipos muy nobles que con lo puesto se han llevado puntos del Nuevo Mirador ya la conocemos esta temporada. Ni la entrada de Antonio Sánchez a más de media hora del final, ni el intento por jugar con Mario Martos por dentro en el ratito que el jienense estuvo en cancha, nada. No se salva nada de un segundo acto en el que los rojiblancos no encadenaron una jugada potable en ataque y se estrellaron una y otra vez en la maraña defensiva propuesta por los visitantes a los que les bastó orden atrás para no sufrir y llevarse los puntos.

Nuevo revés de un equipo mentalmente muerto, al que le hacen falta tres o cuatro fichajes como el comer que eleven el nivel de la plantilla en todos los aspectos y que demuestran que el problema no está en el banquillo, sino que lo que hay sencillamente no da para más, y para muestra está el partido de hoy.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS C.F. (0): Lopito, Choco, Braganza (Tote, 83'), Benítez, Borja Vicent, Ganet, Iván, Antoñito, Domínguez (Antonio Sánchez, 57'), Cerpa (Martos, 72') y Karim.

REAL MURCIA C.F. (1): Marcellán, Dorrio (Toril. 60'), Edu Luna, Juanma, Peque (Josema, 75'), Armando, Víctor Curto (Manolo, 64'), Quereda, Juanra, Meseguer y Álvaro.

ÁRBITRO: Del Río Lozano, del colegio extremeño. Amonestó a los jugadores locales Iván (52') y Borja Vicent (79') y a los visitantes Peque (51'), Toril (61'), Marcellán (63') y Marcellán (91').

GOLES: 0-1. Minuto 16. Víctor Curto.

INCIDENCIAS: Vigésimo primera jornada de Liga en el grupo IV de Segunda división B. Nuevo Mirador. Unos cuatro mil espectadores. Antes del inicio fue homenajeado el cantante de La Voz Kids Daniel García, natural de Algeciras; y el aficionado David Pérez. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Robles, Miguel Camacho y José Luis Palacios.