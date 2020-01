Tanya Ibar: "No nos abandonéis"

La vida continúa en casa de la familia Ibar en EEUU, aunque este 19 de enero resulta inevitable recordar aquel día de 2019 en el que conocían en veredicto del jurado que declaraba a Pablo Ibar, de origen vasco, culpable. Tendrían que pasar 4 meses para ser condenado a cadena perpetua. Hoy, pasa sus días en la prisión de Okeechobee, en Florida.

Tanya Ibar junto a sus familiares / EFE

En A vivir que son dos días Euskadi, Tanya Ibar, su esposa, ha definido este último año como muy duro. "Lo más difícil ha sido no tener a Pablo en casa", ha reconocido. "Habrá sido quizás lo más duro todo este año a medida que se acercaba este aniversario, porque realmente creíamos que Pablo Iba a volver a casa", ha dicho. Tanya vive a poco más de una hora en coche de la prisión donde se encuentra su marido. "Soy afortunda porque ya no tengo que conducir cuatro horas de ida y otras cuatro horas de vuelta todos los fines de semanas", ha contado.

Tanya Ibar ha agradecido "al pueblo español su gran apoyo. Creo que la gente no es consciente de cuánto me ha ayudado. Pero, no creo en la justicia. Tenemos que buscar la manera de encontrarla porque Pablo no debería estar allí, esto no debería haber ocurrido", advertía. Con el respaldo de sus padres, de sus dos hijos y de toda la familia, la esposa de Pablo Ibar alza la voz y reclama: "No nos abandonéis". Pide ayuda para seguir presionando y lograr devolverle al reo su libertad.

Según ha explicado en A vivir que son dos días Euskadi Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, ahora se está a la espera de las transcripciones del juicio celebrado entre finales de 2018 y principios de 2019 para poder así empezar a preparar la formulación de la apelación. "Calculamos que habrá unos 10.000 folios de transcripción y estamos a la espera de que lleguen para que el abogado que nombre Pablo lo tenga como herramienta para recurrir", ha dicho. Ibar podrá continuar con su anterior abogado o nombrar uno nuevo. La apelación busca demostrar que el juicio no fue justo "ya que estaba plagado de irregularidades". Una vez presentada esa apelación, el Tribunal podría tardar entre 2 y 3 años en decidir si habrá o no juicio. La Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo tiene en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar fondos que financien la defensa del reo.

Pablo Ibar fue condenado a muerte en 2000 por un triple asesinatdo ocurrido en 1994. Ha pasado 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte. El 19 de enero de 2019 fue declarado culpable por un jurado popular. El 23 de mayo esquivó la pena de muerte pero fue condenado a cadena perpetua.