3-1. La Peña alecciona al Atlético de Madrid B

La Peña Deportiva ha tumbado al líder de la Segunda División B, Atlético de Madrid B, con un juego coral y demostrando que es capaz de doblegar a cualquier rival de la categoría. Dentro del brillo colectivo han destacado nombres propios, Higor Rocha con un doblete y Pipo, que vuelve a estar con todas las luces encendidas y con ese estado de forma es un jugador imparable y una pesadilla para las defensas.

El filial colchonero se ha plantado en el municipal de la Villa del Río con algunas bajas, pero no tantas como se habían vaticinado. Dos de sus estrellas, Riquelme y Clemente, convocados con el primer equipo han hecho un doble esfuerzo para poder estar este domingo con sus compañeros.

Pero la Peña ha sido fiel a su estilo de esta temporada. Con las bajas en defensa, de Borja Navarro y de los futbolistas que juegan en la posición de lateral derecho, Andrada y Mena, El técnico Rául Casañ ha improvisado una zaga con una de sus pretorianos de guardia, De Val en la posición de central y situando a Ramón Blazquez como lateral derecho. Ha buscado más toque en la medular juntando a Pepe Bernal y Cristeto, con el joven David Sánchez de escudero y en ataque ha mantenido a Pipo, Fran e Higor Rocha.

El encuentro ha empezado con respeto mutuo y sin peligro en las áreas. Solo los destellos de Riquelme, un talento que no tardará mucho en dar el salto a primera división, inquietaba a la sólida defensa peñista, mientras que los locales no hilvanaban juego ofensivo. Pero valió la pena esperar el primer despliegue local porque acabó en un gol de antología. Un acción de ataque visitante fue rechazada por la defensa de la Peña y el balón llegó a la posición de Fran Núñez en la divisoria de los campos, progresó unos metros porque inició su cabalgada en solitario hasta que vio el desmarque de Pipo. El atacante de la Peña que llevaba unas jornadas sin protagonismo ha vuelto por sus fueros en el nuevo año. Pipo comenzó a sortear rivales con la misma facilidad que un niño come caramelos y cuando ha burlado a tres defensas ha cedido el balón a Rocha que solo ha tenido que empujar el balón a red. Un gran gol que dio paso a los mejores minutos de la Peña. Con Cristeto y Bernal manejando el partido en la zona ancha, con el despliegue físico de Blazquez y David Sánchez cortando en defensa y animándose a sumarse al ataque, con la rapidez de Núñez por su banda y con la solvencia atrás del experimentado De Val. Todo el equipo rayaba a gran nivel, porque ya se sabe que esto del fútbol va de estrellas individuales pero lo que suma es el juego colectivo. La Peña ha tenido cerca el segundo gol. Especialmente en otra maniobra deliciosa de Pipo dentro del área, otra vez driblando jugadores, aunque la acción acabó en córner.

Por el bando atlético, solo una galopada de Riquelme, con un disparo que rechazó en primera instancia Seral, y el posterior remate lo mandó de nuevo a saque de esquina el portero peñista, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego.

La Peña tuvo el control durante los primeros 45 minutos y se fue a los vestuarios con un marcador que hacía justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego.

La segunda mitad, ha tenido un primer cuarto de hora de locura con tres goles en este periodo. Ha arrancado con un juego más abierto, pero la Peña ha vuelto a golpear enseguida tras un centro lateral de Cruz sin peligro aparente, pero que lo ha rematado de forma espectacular Rocha para mandar el balón al fondo de la red, tras una mala salida del portero Conde.

Y solo tres minutos después, Pipo ha vuelto a regalar a los aficionados una acción de antología. En plan Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como ha iniciado otra cabalgada superando rivales y su remate con la ayuda del portero colchonero ha llegado a la red. Más de uno se frotaba los ojos porque el repaso peñista era de consideración. Pero de inmediato ha recortado el Atlético de Madrid B en un penalti que ha materializado Moya.

El tanto vistante ha enfriado la borrachera de fútbol de la Peña, que se ha tomado las cosas con más calma a partir de ese momento, con media hora por delante. Pero los locales no renunciaban a seguir atacando. Rocha rozó de nuevo el gol tras una buena acción en la frontal que finalizó con un disparo que se fue alto.

Casañ debía disfrutar también en la banda, sin hacer movimiento en el banquillo aunque a los 68 minutos tuvo que salir Rocha, con molestias y entraba en el campo Jordan. De esta manera la Peña afrontaba lo que quedaba de encuentro sin un nueve puro.

Pero la Peña no bajó el pistón y completó el mejor partido de toda la temporada, superando a los colchoneros en todas las facetas del juego. Hubo tiempo para que Alex Salvador jugara sus primeros minutos y Fran Núñez con su rapidez se convirtió en un tormento para un Atlético de Madrid B, que se quedó en inferioridad por la expulsión de Moya. Los colchoneros sacaron la bandera blanca tras verse superados por un equipo que tiene cada vez más cerca el primer objetivo: La permanencia. Después habrá tiempo de pensar en cotas mayores. De momento vuelve a estar en puestos de fase de ascenso a Segunda B. Ni el más optimista lo hubiera creído tras jugarse 21 partidos de liga.