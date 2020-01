Durante estos días, nos hemos cansado de oír que el Gobierno de coalición es un despilfarro o una vergüenza. Este tipo de afirmaciones no dejan de ser de una miopía anacrónica o propia de quién ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio; una demagogia con unas consecuencias perniciosas para el propio sistema.

Con la aparición de Podemos, Ciudadanos y Vox -porque así lo han querido los ciudadanos de este país, de la mayoría de autonomías, de provincias o los de esta ciudad, sin ir más lejos-, han proliferado los gobiernos mestizos que ha multiplicado el número de concejales a sueldo y de asesores y, además, de todos los colores políticos.

Que haya un gobierno de coalición ha significado en muchas ocasiones incrementar puestos, estructuras y gastos y si esos mandos que conforman el gobierno de turno se convierten en facciones, es decir, en estructuras mal avenidas, la cosa es peor.

Y no es que no entiendan lo que significan los gobiernos plurales, el problema de este mandato es que no va a ver ni un día de tregua por la necesidad de buscar cualquier argumento para crispar a la sociedad haciendo ver que el gobierno es ilegítimo. Sin olvidar que desde Vox se va a aunar esa imagen de despilfarro con falsos dilemas, en donde los ciudadanos se les va a intoxicar asegurando, por ejemplo, que habrá que elegir entre autonomías y pensiones.