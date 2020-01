Barbón pide al PP que sean sensatos y no apoyen la "locura" del pin parental de Vox /

Tras el cruce de opiniones en redes sociales entre el presidente del Principado y la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, a cuenta del polémico 'Pin Parental' que Vox quiere instaurar en el sistema educativo, para que los padres puedan decidir que sus hijos participen o no en determinadas actividades que consideren que tienen carga ideológica, hoy, Adrián Barbón manda este mensaje a los populares, en la oposición. Apela a su sensatez para que no apoyen la “última locura - ha dicho - de la extrema derecha". Y asegura que ellos, el PSOE, el gobierno de España y el suyo, el de Asturias, es el que defiende la libertad frente a la censura que quiere imponer Vox en la educación pública; "ese es el debate ha indicado el jefe del ejecutivo asturiano - y no de quién son los hijos".



Recuerda Barbón que los padres ya intervienen en la educación que reciben sus hijos en los centros públicos y privados al estar representados en el Consejo Escolar. Y ha puesto ejemplos de lo que está en juego con el 'pin parental' en la educación.