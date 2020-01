METODO DE GUITARRA, BOMBO Y CAJA POR FALLATURA.

Mis amigos de la cadena SER me invitaban a compartir un pedacito de mi en este concurso, algo que me hace pensar que, o me conocen poco o pretenden que nuestra amistad se vea debilitada, lo digo por aquello de confiar plenamente en mí, así que con esta carta de presentación hago mi primera y quien sabe si última columna de opinión.

De pleno, así nos encontramos ya en otro carnaval, otro concurso, después de que éste pasado fin de semana fuese la cantera la encargada de dar el pistoletazo de salida, cantera que dicho sea de paso ya atisba buenas maneras de cara al futuro carnavalero de esta fiesta.

En cuanto a la modalidad de adultos se inicia hoy un nuevo concurso, concurso rodeado de muchos factores que harán, sin duda alguna , un concurso más que especial. Las ya conocidas e insustituibles ausencias de autores como Juan Carlos y Manolo Santander marcarán de forma inevitable un antes y un después en éste concurso, del que tendremos que ir acostumbrándonos a saber vivirlo sin dos estilos muy marcados y genuinamente gaditanos. Comienza también, como no podía ser de otra manera con morbo, morbo producido por el cambio de derechos en los medios de retransmisión televisivos y toda la “morralla” que eso conlleva, con el morbo y la polémica generada por declaraciones de unos y otros, siendo partícipes de la fiesta, sobre el qué y por quién se cantarán hipotéticas coplas y a todo esto le añadimos por si fuera poco, la elección del presidente del jurado, que si ya contrajo cierta polémica y todo su proceso se politizó en demasía, parece aún seguir dando coletazos de protagonismo, cuando a mi parecer debiera , como órgano arbitrario, pasar totalmente desapercibido, por supuesto toda esta previa sin auparse aún el telón.

Dicho todo esto, pues ya tenemos salpimentado el plato fuerte que se va a cocinar en los próximos días, aunque a mi personalmente me gustaría hacer hincapié en los “ingredientes principales” de esta fabulosa receta, como son los autores y componentes. Las cabezas pensantes y ejecutantes, que sin dedicarse profesionalmente a ello, al menos en su mayoría , nos elaboran año tras año magníficas obras de arte que hacen que el carnaval de Cádiz , cada año adopte a más seguidores y llegue a más rincones de la humanidad… aunque como diría un filósofo y sabio “loco”… “un mojón pa los humanos, Cádiz es de Cádiz na más y es patrimonio del Gaditano”….

Así pues, todo está listo para que en esa bonita “cazuela” de ladrillos coloraos se cocine a fuego lento y tras muchas horas de cocción, lo que para muchos de nosotros es el plato cinco estrellas de las fiestas gaditanas.

Disfruten y paladeen este manjar, tan gaditano como unas tortillitas de gran categoría superiorrrrrrrrrr.