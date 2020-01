Ya no hay entradas para ver al Barça

En cuatro horas se agotaron ayer las entradas puestas a la venta para los no abonados de la UD Ibiza de cara al partido de Copa del Rey del próximo miércoles ante el Barcelona. Según ha informado el club en un comunicado, los abonados que el pasado sábado no recogieran ayer su invitación podrán hacerlo hasta el martes a las 19 horas. No podrán adquirir, sin embargo, una entrada extra con su abono al haberse agotado las existencias.

Desde el conjunto ibicenco señalan que en caso de que no puedan acudir personalmente a la taquilla de Can Misses que permanecerá abierta esta tarde (de 17.30 a 20h) y durante el lunes y martes para atenderlos, tendrán la posibilidad de reservar su entrada a través del correo electrónico ibizaud@ibizaud.com, llamando al teléfono 971 83 18 85 o enviando un mensaje de WhatsApp al número 667 626 675.

Asimismo, se informa de que los abonados interesados en conseguir sus entradas deberán aportar sus datos personales y adjuntar una fotografía de su carné en vigor. No serán válidas las solicitudes que se envíen a través de los perfiles del club en redes sociales. Las invitaciones de los abonados que se pongan en contacto con el Ibiza estarán disponibles en las taquillas de Can Misses hasta una hora antes del inicio del encuentro contra el Barça, programado para las siete de la tarde del miércoles a las 22 de enero.

En el caso de que el martes a las 19 horas existan entradas de abonados que no hayan sido retiradas o reservadas, las localidades sobrantes se pondrían a la venta el miércoles por la mañana. El club informará al respecto de esa posibilidad el martes a las 21 horas.

Durante los próximos días también estarán disponibles en taquilla las entradas reservadas para minusválidos, después de que los abonados con discapacidad motriz del Ibiza hayan retirado sus invitaciones. Esta zona del campo contará con aforo para diez aficionados junto a sus acompañantes y está reservada para personas que utilicen silla de ruedas.